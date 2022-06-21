神聖的道路. June. 21, 2022 07:51. . 菲利普•貝當在第二次世界大戰當時法國戰敗後，擔任了依附納粹的維希政權的首腦。雖然晚年真的不好，但他是第一次世界大戰時拯救法國的最棒的戰爭英雄。 凡爾登戰役陷入危機時，貝當被派去救援。他厭惡將第一次世界大戰變成地獄的盲目的突擊戰術。他找到的對策是利用炮兵的火力戰。在戰鬥初期，德軍像德軍一樣制定了精密的炮擊計劃，將法軍陣營夷爲平地。貝當緊抓驚慌失措的炮兵，增援火力，利用系統性的集中炮擊，給德軍帶來了噩夢。 轉換爲火力戰後，炮彈的籌措成了關鍵。貝當在法國全境搜索，收集了卡車和可用的運輸工具，共收集了3500輛汽車。但是沒有道路。到凡爾登的鐵路和公路在戰鬥一開始，就被德軍炮擊全部切斷。只剩下一條公路。道路寬6.5米，兩輛卡車勉強可以會車通過。比寬度更嚴重的問題是道路的耐久性。設置在柔和的法國大地上的土路並不堅固，無法承受巨大的運輸量。 貝當安排一位能幹的工兵監制訂了徹底的道路管理計劃。路上卡車和工兵密密麻麻地排列著。卡車像火車一樣排著長隊移動的時候，路邊的工兵們用鐵鍬冬天撒沙子，下雨的話把碎石倒在路上。這條道路被稱爲神聖的道路，其原意是通往耶稣被釘在十字架的各各他（耶路撒冷郊外的某地）山丘的道路。換句話說，這意味著死亡之路，但得益于這些死亡，在幾乎戰敗的凡爾登戰鬥中取得了勝利，神聖的道路也並非錯誤。 在戰爭中，道路顧名思義就是生命線。雖然通過道路哪方以多快的速度大量運送兵力和物資決定勝負，但他們的功勞經常被遺忘。曆史學家

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