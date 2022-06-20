米克爾森和加西亞等參加LIV的高爾夫球員在美國公開賽上接連被淘汰. June. 20, 2022 07:36. by 金東昱 creating@donga.com. 菲爾•米克爾森（52歲•美國）等參加LIV高爾夫邀請系列賽（以下LIV）的球員們在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽本賽季第三個大滿貫賽事美國公開賽上丟盡了臉面。 17日（當地時間），在美國馬薩諸塞州布魯克林鄉村高爾夫俱樂部（70杆）舉行的大賽第二輪比賽中，13名LIV參賽球員中有11人中途被淘汰。 9日，參加由沙特阿拉伯資本主導的LIV揭幕戰的17名球員從PGA那裏受到了禁止參加巡回賽的處分。但是，隨著主管美國公開賽的美國高爾夫協會（USGA）允許現有資格球員參賽，米克爾森等13人參加了比賽。 在大賽第1輪比賽中，米克爾森擊出高于標准杆8杆的78杆，在第2輪比賽中，他擊出高于標准杆3杆的73杆，中間合計擊出高于標准杆11杆的151杆。本次大賽的晉級標准線是高于標准杆3杆。包括米克爾森在內，塞爾吉奧•加西亞（42歲•西班牙•高于標准杆4杆的144杆）、羅相昱（39歲•美國•高于標准杆5杆的145杆）等11名LIV參賽球員被淘汰出局。米克爾森在第二輪結束後表示：“如果比賽能再打好點就好了，雖然很遺憾，但是享受了一周的快樂。” 在LIV參賽球員中，達斯汀•約翰遜（38歲•美國•照片）和理查德•布蘭德（49歲•英格蘭）分別以高于標准杆1杆的141杆和高于標准杆2杆的142杆的成績晉級第三輪。決定加入LIV第二站比賽的布賴森•德尚博（29歲）和帕特裏克•瑞德（32歲•以上美國）也超過了晉級標准線。 曾批評LIV參賽球員的羅裏•麥克羅伊（33歲•北愛爾蘭）、賈斯汀•托馬斯（29歲•美國）等代表性PGA巡回賽殘留派也成功晉級。將此次大賽視爲LIV參賽派和PGA巡回賽殘留派的對決的美國媒體在第二輪後給出了“LIV參賽球員的大危機”等評價，並以“巡回賽殘留派勝利”的語氣進行了報道。

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