尹錫悅總統與報勛家屬共進午餐……“妳們每壹位都是英雄”. June. 18, 2022 07:28. by 張寬錫 jks@donga.com. “妳們每壹位都是英雄。” 尹錫悅總統17日邀請找到6·25戰爭陣亡者遺骸的報勛家屬及國家有功者130人出席午餐座談會，並在會上表示：“將毫無疏漏地守護大家。”尹錫悅當天與夫人金建熙壹起在首爾龍山區戰爭紀念館與國家有功者及報勛家屬共進午餐，並表示：“與國民壹起記住為國家犧牲和獻身的人們，負責任地繼承其精神，這才是國家的品格和樹立國家認同感的道路。”對於舉行座談會的戰爭紀念館，他解釋說：“這裏紀念了從共產勢力的侵略中守護大韓民國的護國英靈，完整地記錄了韓國克服國難的歷史。” 6·25戰爭爆發72年後找到父親、已故趙應成（音）下士和已故壹等兵金鐘述（音）遺骸的家人等出席了午餐會。趙應成去年10月在非軍事區武裝地帶（DMZ）白馬高地被發現時是趴著的姿勢，金鐘述10年前在慶北浦項被收撿，其身份今年5月得到了確認。 當天，尹錫悅和夫人、國家報勛處長樸敏植在午餐場入口親自迎接國家有功者和遺屬，表示禮遇。在鋪著紅地毯的午餐廳入口處，儀仗隊列隊。尹錫悅夫婦與與會者握手並彎腰致意。在午餐會上，尹錫悅向有功者頒發了“國家有功者銘牌”。這是自2019年制定名牌以來，總統首次親自出面轉交。此前，尹錫悅6日在顯忠日追悼儀式上承諾，“將溫暖地擁抱國家有功者和遺屬”。

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