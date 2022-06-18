曹秀美：“將留下最優秀的韓國特色”. June. 18, 2022 07:29. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “經常用外語演唱外國作曲家的歌曲。最近覺得應該留下某種韓國特色的東西。” 16日（當地時間），在法國巴黎香榭麗舍劇場見到的世界頂級聲樂家、女高音曹秀美（59歲）對“韓國式”這一表達給予了支持。當晚，曹某在該劇場登上了第14屆韓法友誼演出《爲和平的歌劇女主角》的舞台。這是她自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情演唱會大部分被取消後，時隔2年多再次登上歐洲舞台。 當被問到“韓國式的東西是什麽”時，她毫不猶豫地說：“最優秀的東西”，“韓國人無論做什麽都很努力，做得很好。世界也知道這一點。”意思是說，因爲韓流和韓國文化的成果本身就很突出，所以備受矚目 曹某說：“出道後的36年裏，我從未想過自己能‘站在最頂峰’”，“我只是努力克服自己不足、必須做得更好的壓力。”從禮服縫隙中看到的她的胳膊和背部肌肉非常結實。這是爲了最好的舞台而每天運動的結果。曹某稱自己的偶像瑪麗亞•卡拉斯（1923~1977年）是反面教師。歌劇傳奇卡拉斯因沈迷于煙酒，只迎來了短暫的全盛期。 從2003年開始作爲聯合國教科文組織（UNESCO）和平藝術家活動的曹某當天強調演出題目是“和平”，並表示：“烏克蘭戰爭沒有勝者，只是令人惋惜的人命傷亡越來越大。包含著必須停止毫無意義的犧牲的心意。” 曹某似乎證明了自己所說的“具有韓國特色的是最優秀的東西”，在舞台上演唱了歌劇《羅密歐與朱麗葉》、詠歎調《啊，我想生活在夢中》、韓國歌曲《像隔岸之春一樣》等，獲得了觀衆的稱贊。一起演出的法國男中音弗洛裏安•桑佩和美國鋼琴家傑夫•科恩在演出途中也報以熱烈的掌聲。 曹某表示，將把活動領域擴大到多個領域。目前，與KAIST一起，正在進行將人工智能（AI）和元宇宙技術與藝術相連接的工作。與Netflix一起正在制作的音樂紀錄片將于9月左右問世。2020年初，新冠病毒襲擊歐洲時，住在意大利的曹某親眼目睹了屍體被軍用卡車運往墓地的場面。 “雖然想安慰沒有舉行正常的葬禮、沒能與家人告別就離開人世的人們，但演出全部被取消。從那時開始用手機錄音，並利用社交媒體和YouTube。” 將于12月發表以《初戀》爲主題的大衆性專輯的曹某說：“我想分享每個人對珍貴感情的記憶和快樂。”

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