執政黨時期連口都没有張開過……在野黨提出“預算決算委員會常設化”. June. 18, 2022 07:29. . 32名共同民主黨籍國會議員前天提出了將國會預算結算特別委員會轉變為普通常任委員會的國會法修訂案。從孟成奎（音）議員代表提議的法案來看，將預算決算委員會常設化，委員不得兼任其他常任委員會委員。另外，法案還要求企劃財政部報告財政總量和支出限額，並在總統主持的國家財政戰略會議上討論預算決算委員會的審查結果。事實上，這是在為國會從政府的預算編制階段起進行幹預鋪平道路。法案還賦予了預算決算委員會對各常任委員會要求的增額、減額進行最終審查和調整的權限。 孟議員雖然表示，“國會在預算審查中只是陪襯而已”，“這是為了賦予國會實質性的審查功能”，但聽起來並不是這個意思。由於國政監查等原因，11月壹個月內啟動了預算結算特別委員會，審議時間不足是事實。每年都有人批評倉促審查、密室審查。沒有理由反對更仔細審查600萬億韓元政府預算的宗旨。 問題是共同民主黨的自相矛盾的態度。在野黨時期，它高喊預算決算委員會的常設化，但在文在寅政權執政的5年裏，卻始終保持沈默。它還說，“庫房為什麽要堆放糧食”，耗幹蕩盡了國家生計。之後再次成為在野黨後，又打出了預算決算委員會常設化這張牌。這不能不說是“只許州官放火、不許百姓點燈”。這難道不是要把推進新政府核心政策當作抵押品拿捏在手裏嗎？ 仔細審查政府預算是國會的責任。但是，如果參與預算編制，可能會引發違憲爭議。根據憲法第54條，預算案的審議、表決權歸國會所有，而預算案的編制、提交權歸政府所有。從國會此前的行為來看，國家生計很有可能被政治理論所左右。有人指出，預算決算委員會的權限變得強大，會不會成為另壹個“上院常任委員會”。 最重要的是大幅改變國會運營的框架。雖然企劃財政部給了稅收推算過低等借口，但預算決算委員會的常設化及權限擴大是需要深入討論和朝野協商的事項。共同民主黨在大選失敗後強行推進“完全剝奪檢查機關調查權”法案，繼《政府施行令控制法》之後，又接連出臺了《預算牽制法》。其意圖是將政府置於巨大在野黨的控制之下。在國會因法司委員長問題而開了門卻停業的情況下，現在不是談論預算決算委員會常設化的時候。

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