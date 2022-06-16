英國政府試圖“推卸難民”，被歐洲人權法院阻止. June. 16, 2022 07:37. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 英國政府試圖將越過多佛爾海峽來到英國的外國非法移民和流亡申請者通過飛機轉移到盧旺達，歐洲人權法院（ECHR）最終讓該計劃流産。 據英國廣播公司（BBC）報道，14日（當地時間）ECHR命令英國政府立即停止將非法移民轉移到盧旺達的計劃。因此，當天下午在英國空軍基地搭載7名難民前往盧旺達的飛機在起飛前幾分鍾停了下來。 ECHR表示，乘坐飛往盧旺達飛機的伊拉克男子認爲“面臨遭受無法挽回的損失的實質性危險”，因此下達了上述命令。另外，據悉，英國大法院承認，他們很難在盧旺達接受公正有效的難民審查，而且盧旺達是“安全的第三方國”存在嚴重的爭議。 今年4月，鮑裏斯•約翰遜總理與盧旺達政府簽訂了以提供1.2億英鎊（約1865億韓元）開發援助爲條件，將非法移民送往盧旺達。雖然英國政府解釋說，這是爲了防止冒著生命危險逃亡和人口販賣行爲，但人權團體批評這是“推卸難民”。 英國政府當天表示“失望”，並著手准備下一次飛行，預告將強行移送移民。英國大法院將于下月判斷移居盧旺達的計劃是否合法。去年乘坐小型快艇來到英國的非法移民者比前一年增加了約2萬名，達到2.8526萬名。

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