美國公開賽時隔34年重返波士頓，整座城市開始沸騰. June. 16, 2022 07:38. by 姜泓求 windup@donga.com. “這將成爲波士頓體育事業曆史上偉大的一周。” 擁有美國5大職業體育（橄榄球、棒球、籃球、冰球、足球）球隊的體育城市波士頓，因對時隔34年再次在這裏舉辦的美國公開賽的期待而沸騰。隨著沙特阿拉伯資本主導的LIV高爾夫系邀請系列賽（以下LIV）所屬選手被允許參加比賽，雖然與現有的巡回賽殘留派之間的矛盾狀況備受關注，但是對美國公開賽本身的關注度也很高。 美國職業高爾夫（PGA）巡回賽本賽季第三個大滿貫賽事美國公開賽將于16日在美國馬薩諸塞州布魯克林鄉村俱樂部（球杆標准杆70杆）開幕。男子高爾夫世界排名第三的羅裏•麥克羅伊（33歲•北愛爾蘭）在自己的Instagram上上傳了敦促關注美國公開賽的文章，並拿出了包含自己簽名的高爾夫球包和美國公開賽、美國職棒大聯盟（MLB）球隊波士頓紅襪隊的兩張比賽門票作爲活動獎品。截止到15日，已有超過2萬條應征留言。麥克羅伊還穿著印有波士頓地方特産龍蝦的高爾夫鞋參加了練習賽。 自1988年以來首次舉辦美國公開賽的布魯克林鄉村俱樂部距離紅襪隊的主場芬威公園體育場約7公裏。來自附近的佛蒙特州並參加此次比賽的基根•布拉德利（36歲）15日在芬威公園體育場舉行的紅襪隊的比賽中作爲開球者出場，吸引了人們的視線。布拉德利的妻子吉利安還是紅襪隊出身的名捕手卡爾頓•菲斯克（75歲）的侄女。 在去年該大賽的冠軍瓊•拉姆（28歲•西班牙）的記者招待會上，有人提問說：“進入美國職業籃球（NBA）總決賽的金州勇士隊和波士頓凱爾特人隊中，支持哪支球隊？”17日，在波士頓TD北岸花園球館，NBA總決賽第6場比賽也將拉開帷幕。對此，拉姆介紹了過去休假時與波士頓凱爾特人隊的當家球星傑森•塔圖姆（24歲）家人見面的轶事，並表明了支持凱爾特人隊的意向。 波士頓地區媒體WGBH推算，通過此次美國公開賽，包括相關人士和高爾夫球迷在內，約有17.5萬人將訪問波士頓。附近的學校還把校園空間作爲大會停車場。比賽期間還將實行交通管制。 巡回賽殘留派對LIV的批判之聲也依然如故。麥克羅伊在15日的記者會上大聲疾呼：“這是正確的事情”，“我討厭把傑克•尼克勞斯和阿諾德•帕爾默等衆多選手創造的東西當作什麽都不是。”拉姆也表示：“我絕對不會爲了錢而打高爾夫。我希望面對世界頂級選手。”布魯克斯•科普卡（32歲•美國）表示：“對于（LIV）的話題感到很疲憊。我無法理解只把焦點放在美國公開賽上，卻出現這樣的問題。” 國內選手方面，任成宰（24歲）、金時沅（27歲）、金柱亨（20歲）、李京勳（31歲）將參賽。因確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而未能參加上月的大滿貫賽事PGA錦標賽的任成宰表示，“美國公開賽賽場球道和障礙區總是很長，很難讀懂果嶺。這將成爲冷靜和忍耐的好試驗台。”

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