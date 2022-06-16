越線的愛情. June. 16, 2022 07:39. . 在超越應該遵守的道德或規範、界限時，就會說“越線”。奧古斯特•羅丹的傑作《親吻》被認爲是描述戀人之間愛情的世界上最美的雕塑，但實際上它表現的是越線的愛情。 擁抱親吻的這一性感戀人像原本是羅丹多年來精心制作的青銅雕塑《地獄之門》的一部分。雖然計劃受挫，但1880年法國政府爲了在巴黎新建美術館設立而委托的。羅丹從但丁的《新曲》中的《地獄篇》中獲得了作品的靈感。雕塑的模特是這本書中的戀人弗朗西絲卡•達•裏米尼和保羅•馬拉泰斯塔。他們之所以下地獄是因爲越線的愛情。仔細看雕塑，男人手裏拿著一本書。兩人現在在讀亞瑟王傳說中的吉內維爾和蘭斯洛特的故事時墜入了愛河。王妃和騎士的婚外情故事也許讓他們鼓起了勇氣。因爲弗朗西絲卡激情擁抱的男人偏偏是丈夫的弟弟。兩人陷入愛情，第一次接吻的瞬間，被丈夫發現，兩人都被殺了。因爲妻子出軌甚至殺人，丈夫也同樣越線了。這是對無法實現的愛情的本能的吸引嗎？在沈醉于這座雕像的時候，羅丹撇下了爲自己生下兒子的羅斯•波雷，遇見19歲的美麗的卡米尤•克洛德爾，墜入了愛河。羅丹與擁有雕刻天賦的她，作爲雕刻家和模特、同事藝術家和戀人，度過了充滿熱情的時間。 羅丹運氣很好。無論怎樣出軌，誠實的妻子一生都守候在身邊。與保羅和弗朗西絲卡一起下地獄不同，羅丹在與克洛德爾分手後，繼續積累了雕刻家的名聲。只是克洛德爾在才華未盡的情況下被關在精神病院，度過了地獄般的30年余生。越線的愛情的代價唯獨對她十分不公平。

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