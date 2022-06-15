布林肯：“將加強施壓直至朝鮮政權改變路線為止”. June. 15, 2022 08:00. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國國務卿布林肯當地時間13日表示：“在朝鮮政權改變路線之前，將加大壓力。”他還表示，將加強對幫助朝鮮逃避制裁的中國和俄羅斯的制裁。 布林肯當天在與韓國外交部長朴振結束韓美外長會談後舉行的聯合記者會上表示：“只要朝鮮不與美國及同盟國進行外交和對話，施壓就會持續下去，”“這壹施壓將適當增加。” 特別是因違反對朝制裁決議而對中國進行制裁的可能性，他表示：“正在對支援朝鮮的俄羅斯和中國的個人及企業進行制裁，”“今後也會這樣做。” 布林肯強調：“我知道，朝鮮為了核試驗非常賣力，”“幾周內將啟動延伸遏制戰略協議機制（EDSCG）。” 當被問及韓國加入印度太平洋經濟框架等受到中國經濟報復的可能性時，布林肯表示：“無論是誰，只要挑戰以規則為基礎的國際秩序，美國就會進行防禦，”“我們將壹起這樣做。”這意味著，如果再次發生薩德報復等中國經濟報復，美國將出面阻止，因此備受關註。但實際上，在薩德報復時，美國並沒有起到保護韓國的作用。

한국어