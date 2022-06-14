給了LIV沈重一擊的麥克羅伊：“比諾曼代表多1個冠軍，非常開心”. June. 14, 2022 08:05. by 姜泓求 windup@donga.com. 羅裏•麥克羅伊（33歲•北愛爾蘭）在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽RBC加拿大公開賽上自2009年進入巡回賽以來首次成功衛冕賽事。麥克羅伊曾對沙特阿拉伯資本主導的“LIV高爾夫邀請系列賽（以下LIV）”提出批評，在與LIV揭幕戰同一天開始的該大賽中，麥克羅伊理直氣壯地奪冠，對PGA巡回賽的道義和實際利益都起到積極作用。 13日，麥克羅伊在加拿大安大略省多倫多聖喬治高爾夫與鄉村俱樂部（球場標准杆70杆）舉行的大賽最後一輪第4輪比賽中，抓下10個小鳥球，吞下2個柏忌，減少了8杆，最終以低于標准杆19杆共261杆的總成績登上了冠軍寶座。他領先排名第二的托尼•弗諾（33歲•美國）2杆，獲得了個人美巡賽第21個冠軍。在16號洞（3杆）吞下柏忌，一度被賈斯汀•托馬斯（29歲•美國）追平的麥克羅伊在17號洞和18號洞（以上4杆）連續抓下小鳥球，爲冠軍畫上了句號。 麥克羅伊2019年曾在本項賽事奪冠，但受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，該賽事一直沒有舉行，時隔3年之後麥克羅伊再次在該賽賽中登上冠軍寶座。在此次大賽之前，他在PGA錦標賽等4大滿貫賽事中獲得了2次以上的冠軍，但衛冕尚屬首次。 與在英國倫敦附近舉行的LIV揭幕戰一樣，9日開始的加拿大公開賽在參賽名單、票房等多方面受到了粉絲們的關注。隨著天文數字般的獎金規模和LIV參賽者逐一增加，麥克羅伊表示，“高爾夫這項運動的分裂令人羞愧。純粹是爲了錢而做出的決定並沒有朝著正確的方向發展。”對此，主辦LIV的LIV高爾夫投資公司代表格雷格•諾曼（照片）反駁道：“（麥克羅伊）被想要死守PGA巡回賽的高爾夫支配勢力‘洗腦’了。” 麥克羅伊在奪冠後也發表了決心發言。“這是我第21次在美巡賽上奪冠。比某人多一次”，瞄准了獲得20場美巡賽勝利的諾曼代表。在正式記者會上，被問到此次奪冠的意義時，他也表示：“比諾曼多1個冠軍。”他說：“（在冠軍組）一起比賽的弗諾和托馬斯是世界頂級選手中的兩名。在我們之中，今天最差的計分卡成績是低于標准杆6杆”，強調了美巡賽的世界水平。據分析，這是爲了強調即將退役的選手等與PGA巡回賽相比技術較差的選手參加LIV的事實。在LIV揭幕戰上奪冠的查爾•施瓦澤爾（38歲•南非共和國）在第一輪比賽中擊出的低于標准杆5杆是最低杆數。 但是麥克羅伊的冠軍獎金爲156.6萬美元（約20.1億韓元），還不到施瓦澤爾獲得的總獎金475萬美元（約61億韓元•包括團體賽冠軍獎金）的一半。盡管如此，麥克羅伊還是高興地表示，“這一天我會記很久、很久。”麥克羅伊當天從世界排名第8位躍升至第3位。施瓦澤爾從第126位上升到第125位，只上升了一個名次。LIV的成績不包含在排名積分之內。

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