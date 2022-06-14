源自美國的通貨膨脹恐慌……KOSPI暴跌3%. June. 14, 2022 08:07. by 姜有炫, 兪載東 yhkang@donga.com,jarrett@donga.com. 由於擔心美國引發的通貨膨脹，韓國和亞洲股市再次出現暴跌3%的“黑色星期壹”。由於擔心旨在防止通貨膨脹的緊縮，韓國股票、韓元、債券價格同時下跌的“三重弱勢市場”也在持續。有分析認為，被困在“高匯率、高物價、高利率”的韓國經濟亮起了紅燈。 13日，韓國綜合股價指數（KOSPI）比前壹天暴跌3.52%，以2504.51收盤。當天的跌幅是自2020年8月20日（-3.66%）因新冠疫情再次擴散導致股市動蕩後，時隔1年10個月以來的最大跌幅。KOSDAQ也比前壹天暴跌4.72%，以828.77收盤。這是自2020年6月15日（-7.09%）以後的最大跌幅。 日本日經平均股指（-3.01%）、臺灣加權指數（-2.36%）、中國上海綜合指數（-0.89%）等亞洲股市也未能避免下跌。 韓元價值和國債價格下跌。當天，在首爾外匯市場，韓元兌美元的匯率比前壹天暴漲15.1韓元（韓元價值暴跌），以1284.0韓元收盤。當天的上升幅度是自去年2月26日（15.7韓元）以後1年零4個月以來的最高值。3年期國債的利率以3.514%收盤，是自2012年4月6日（3.54%）以後10年零2個月以來的最高值。如果國庫券利率上升，價格就會相應下降。 曾是韓國經濟支柱的貿易也在動搖。進入今年以來，截止到本月10日，貿易逆差為138.22億美元（約17.8萬億韓元），是自2000年相關統計以來的最大值。4月份經常收支時隔24個月轉為逆差，時隔3年經常收支和財政收支同時出現逆差，出現了“雙赤字”。 在美國，擔心經濟停滯的呼聲也越來越高。英國《金融時報》與美國芝加哥大學布思商學研究生院12日聯合對49名經濟學家進行了問卷調查，結果顯示，68%的經濟學家預測明年內經濟蕭條將明朗化。首爾大學經濟學系教授安東賢（音）分析稱：“隨著擔心的雙赤字成為現實，韓國的對外信任度下降，資本外流，匯率上升，原材料和進口物價上漲的惡性循環發生的可能性越來越大，”“韓國經濟的滯脹憂慮也越來越高。”

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