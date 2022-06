“北歐作曲家們都想知道制作K-POP的方法,太瘋狂了”. June. 14, 2022 08:07. by 林熙潤記者 imi@donga.com. 趙容弼,防彈少年團(田)柾國,TWICE,Red Velvet,EXO,MONSTA X…. 衆多K-POP歌手的歌曲從遙遠的瑞典斯德哥爾摩傳來了。這些話出自那裏的作曲家二人組路易斯•普裏克•斯文(28歲)和瑪麗亞•馬庫斯(42歲)口中。 記者在首爾江南區的一家咖啡廳見到了最近訪問首爾的斯文和馬庫斯。應瑞典駐韓大使館的邀請訪韓的他們7日在瑞草區佳島(some gavit)舉行的瑞典國慶日活動中,演唱了親自作曲的韓國歌曲和ABBA的《Thank You For The Music》等瑞典歌曲,共演唱了4首歌曲,爲大家獻上祝賀舞台。 “總是在小攝影棚裏埋頭創作別人的歌曲,但是親自站在舞台上唱歌,感到很緊張。”(斯文) 馬庫斯是記者在2017年應瑞典王室邀請采訪當地音樂産業時相識的。當時她創作了趙容弼的《Hello》、Red Velvet的世越號追悼抒情曲《7月7日》,成爲話題人物。 “5年前,斯堪的納維亞的作曲家同事們一提到要制作K-POP歌曲就不屑一顧,但最近卻大喊‘告訴我如何制作K-POP音樂’。爲了在芬蘭、丹麥、英國等地進行K-POP制作講座,非常忙碌。競爭者也隨之劇增,因此變得不容小觑。”(馬庫斯) 此前,以防彈少年團、BLACKPINK爲首的K-POP掀起了全球熱潮,斯堪的納維亞也掀起了韓國音樂和電視劇熱潮。 在他們所屬的作曲家公司Cosmos Music擔任實習職員的14歲不到的斯文迅速成長,最近與馬庫斯成爲了夢幻作曲二人組。在詩節(verse)旋律和說唱、整體編曲方面具有優勢的馬庫斯和唱功突出、擅長寫主旋律歌曲的斯文,顧名思義,成爲了K-POP界的“ABBA”。 兩人將防彈少年團柾國的《Stay Alive》(今年2月發行)選爲最佳合作成果。 “爲了參與防彈少年團的歌曲,作詞•作曲家的競爭非常慘烈。可以說是世界K-POP作曲家的‘鱿魚遊戲’。我們做到了這一點,感到非常自豪。”(馬庫斯) 斯文說:“SUGA的制作、柾國的演唱都很完美。K-POP總是把我們抛出的草案以完美的視聽結果完成,這一點很有魅力。” 培養出ABBA和艾維奇的瑞典是繼美國、英國之後的世界第三大音樂著作權出口強國。制作美國後街男孩和超級男孩的丹尼斯•波普、爲Lady Gaga和The Weekend等衆多歌手創作歌曲的馬克斯•馬丁都是瑞典制作人。 “在瑞典,從小學開始音樂教育課程就非常細致和徹底。”(斯文) “也有在聽音樂或制作音樂時總是把旋律放在首位的傳統。”(馬庫斯) 斯文說他最近正在學習韓語。因爲開始K-POP作曲後,他深深沈迷于韓國文化。他甚至夢想著永久移居韓國。他說:“看了《寄生蟲》和《鱿魚遊戲》,覺得情節有強烈的反轉,角色和表現非常生動。K-POP系統是根據精巧的日程安排和計劃來運行的”,“被韓國人的親切、工作態度所迷倒。” “我認爲韓國文化的躍進才剛剛開始。我們兩人來自瑞典的小城市,在如此大的浪潮中做出了貢獻,從這一點來看,我們感到非常有意義。”(馬庫斯)

