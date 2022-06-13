屬于我的目標，屬于我的標准. June. 13, 2022 07:42. . “現在‘沒有失誤的狀態’被認爲是備受期待的鋼琴家理所應當要具備的前提條件。”―出自喬納森•比斯《在雪白的黑暗中》中 隨著錄音棚錄音的普及，演奏會的氣氛發生了變化。因爲大衆的耳朵都配合了沒有失誤的演奏的唱片。很多鋼琴家的音樂指向也改變了技術上的完成本身。 在人工智能（AI）學會也能感受到類似的變化。隨著學會轉換爲非面對面，15分鍾的視頻將代替面對面發表。學會結束後也可以觀看，而且接近性也很好，因此跳過論文，只看視頻的人增加了。爲了制作引人注目的視頻，競爭也開始了。谷歌、Meta（前臉書）等大型AI企業制作的優秀研究影像壟斷了人們的關注，英國的一位教授爲了制作演講影像，雇傭專業動畫師，成爲了話題。 企業在AI領域掌握主導權並不是一兩天前的事情。大企業研究所的實驗設備也很多。大企業經常在一周內就能完成中堅研究生院研究室需要3周的實驗。因此，審查學會論文時使用的實驗性驗證的“量的尺度”也隨之提高。“想法不錯，但實驗規模太小，很難判斷是否具有實用性。拒絕刊登。” 在這樣的時代，學校研究能找到什麽樣的意義呢？在與學生們進行面談時，分享了這些苦惱，得到了意想不到的明快的答案。“解決企業不解決的問題就行了！”這是被遺忘的單純而古老的真理。制定屬于自己的研究目標，從屬于自己的標准中追求完成。雖然相對較少受到關注，但總比我不滿意的研究強吧。

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