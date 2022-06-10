拜登夫人在畢業典禮演講中介紹韓裔事例. June. 10, 2022 07:59. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 美國總統拜登的夫人吉爾·拜登（71歲）在某社區學院（兩年制公立大學）畢業典禮上發表演講時表示：“現在定義我的，是我自己（戰勝逆境的）的故事。不要因為成長環境和學歷問題而放棄。” 據《洛杉磯時報》報道，拜登夫人當地時間7日在美國加利福尼亞州洛杉磯城市學院畢業典禮上發表了祝賀演講。洛杉磯城市學院全體學生的約五分之壹，是在居住環境不穩定或需要維持生計的情況下繼續學業的。 拜登夫人詳細講述了畢業生之壹韓裔美國人史蒂夫·金的故事。金在芝加哥長大，升入高中後壹度仿徨，後來加入美國海軍陸戰隊服役5年。他曾被派往阿富汗，雖然被診斷為創傷後應激障礙，但重新站了起來。他後來進入洛杉磯城市學院，在支援參戰勇士教育及進入社會的“參戰勇士資源中心”的幫助下，順利畢業。拜登夫人對他說：“終於見到妳了，史蒂夫·金。希望妳能知道，我們大家都在支持妳。” 拜登夫人還介紹了因新冠疫情失去了工作25年的工作崗位後，為了教師的夢想入學、46歲畢業的學生、忍受著生育陣痛參加完期末考試並獲得學位的科特迪瓦移民的故事。 在歷屆總統夫人中，拜登夫人是第壹個在白宮外有專職工作的夫人，目前在美國弗吉尼亞州北弗吉尼亞社區學院擔任英語教授。她在拜登擔任副總統的2016年曾訪問洛杉磯城市學院，宣布了對進入洛杉磯地區社區學院的所有新生免除學費的政策。

한국어