世界銀行警告“50年來首次出現滯脹”……該來的來了. June. 09, 2022 08:04. . 世界銀行警告了“1970年代式滯脹”的危險。由於受到與50年前嚴重的通貨膨脹和經濟停滯同時發生的石油危機類似的沖擊，預計今年世界經濟將只增長2.9%，僅為1月份預測值的壹半。經濟合作與發展組織把今年韓國的增長率預測值下調0.3個百分點至2.7%，物價預測值則上調2.7個百分點至4.8%。“滯脹恐怖”在國內外開始成為現實。 世界銀行認為，烏克蘭戰爭成為招致全世界滯脹的扳機。被美中新冷戰和新冠病毒攪亂的全球供應網，因這場戰爭而進壹步受損，出現了石油危機的情況。令人擔憂的是，低增長、高物價趨勢即使短，也會持續到2024年。美國財政部長耶倫當天也表示：“我們面臨宏觀經濟挑戰。40年來美國通貨膨脹的最高值—是難以承受的。” 此次危機同時發生在全世界，從這壹點來看，比之前的危機更具威脅性。在特定經濟集團發生的1997年外匯危機、2008年全球金融危機時，韓國增加了對經濟穩健的其他地區的出口，在短期內度過了危機。此次，無論是發達國家還是新興國家，都面臨危機，原油、原材料、農產品價格比出口產品價格上漲了很多，過去克服危機的公式已經行不通了。另外，過去可以用堅實的財政應對經濟停滯，但國家債務超過1000萬億韓元、財政支出可能刺激物價的現在，連這張牌都很難動用。 要想最大限度地減少全球經濟颶風的沖擊，並率先擺脫危機，必須加快結構改革步伐，提高經濟復原力。當務之急是摘除困擾企業的沙袋，吸引超差距技術投資、擴大雇傭。通過減免法人稅、所得稅等稅負，減少物價上漲壓力，同時減輕企業和家庭的實際負擔。 從目前來看，尤其重要的是恢復勞資之間的合作和信任。如果以通貨膨脹為由，勞動者要求過度提高工資，導致勞資矛盾激化，企業將工資上漲負擔轉嫁給產品和服務價格，那麽隨著消費和工作崗位的萎縮，只能是勞資雙方都輸掉的遊戲。外匯危機後，企業、勞動界、政府面對面實現的勞資政大妥協等努力再次被提出了要求。

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