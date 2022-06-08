中國在柬埔寨的海軍基地開工……在南中國海正式與美國展開霸權競爭. June. 08, 2022 07:49. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 據悉，中國將在柬埔寨建設中國軍隊擁有壟斷權的海軍基地。這將是中國在與美國和東南亞國家存在領土紛爭的南中國海要塞建立第壹個海外軍事基地。美國、日本、澳大利亞、印度四國安保合作組織“四國安全對話”上個月正式開始牽制中國進入南海等軍事影響力的擴大。 美國《華盛頓郵報》當地時間6日報道說，柬埔寨雲壤海軍基地將建設中國軍隊可以壟斷使用的基地。《華盛頓郵報》報道稱，中國代表團將於9日出席並舉行開工儀式。 柬埔寨雲壤海軍基地與中國南海及馬六甲海峽接壤。美國《華爾街日報》去年報道說，中國和柬埔寨已簽訂協議，在目前碼頭之壹的雲壤海軍基地追加建設了兩個碼頭，其中北側基地由中國獨家使用。 該合同的內容是柬埔寨承認在海軍基地駐紮中國軍隊、停靠中國軍艦、並在基地儲存武器。據悉，該基地由中國壟斷使用30年，之後每10年可以自動更新壹次使用許可。中國政府相關人士對《華盛頓郵報》表示：“該基地不僅在中國軍隊使用，科學家也將使用。” 這是繼非洲吉布提之後，中國第二次在海外建立據點基地。中國正在推進在大西洋沿岸的赤道幾內亞和南太平洋所羅門群島建立軍事基地。如果這壹構想得以實現，中國將構建連接大西洋地中海和印度洋的蘇伊士運河和亞丁灣、南中國海和太平洋的海上基地。美國在上個月的“四方安全對話”峰會上決定構建針對中國東海、南海和印度洋上非法捕撈的監視和應對體系，因此有預測稱，兩國圍繞南中國海的軍事緊張局面將進壹步加劇。 美國國防部高層相關人士當天指出：“中國在南中國海的動向和其他地區的過分主張權利，給地區敲響了警鐘。”美中國防部長決定11日在新加坡香格裏拉對話中舉行會談，目前正在協調地點和時間。

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