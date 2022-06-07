普京：“如果西方向烏克蘭援助遠程導彈，俄將攻擊新地區”. June. 07, 2022 07:44. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄羅斯總統普京以美國等西方國家的武器支援為借口，宣布將攻擊此前沒有攻擊過的烏克蘭地區。隨著西方表示將按照承諾支援武器，有人擔心交戰地區有可能從東部的頓巴斯再次擴大。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，普京當地時間5日在接受俄羅斯國營的俄羅斯第壹電視臺采訪時表示：“如果西方向烏克蘭提供遠程導彈，將攻擊新的目標。”俄羅斯軍隊當天時隔38天再次空襲了首都基輔。 盡管如此，英國國防部長華萊士6日表示，“根據俄羅斯軍隊的戰術變化，武器支援方式也應該改變”，表示將按原計劃援助適合平地頓巴斯戰役的M270多管火箭發射器。上周，美國、德國、英國等國家發表了援助尖端高速機動炮兵火箭系統（HIMARS）、Mi-17直升機、戰術裝甲車的計劃。法新社報道說：“如果西方尖端武器供應到頓巴斯前線，將對俄羅斯軍隊造成巨大打擊，”“這是普京發出警告的原因。” 隨著頓巴斯攻防戰愈演愈烈，烏克蘭軍隊損失慘重。烏克蘭總統澤連斯基5日表示：“平均每天有60至100名我國軍人陣亡。”越南戰爭時美軍損失最嚴重的1968年，美軍陣亡人數平均每天不到50人。澤連斯基當天前往東南部紮波羅熱前線的部隊，鼓舞士氣。 俄羅斯和西方圍繞烏克蘭糧食的矛盾也在激化。美國《紐約時報》當天報道說：“俄羅斯正在推進把從烏克蘭掠奪的小麥賣給非洲的方案。”非洲聯盟主席、塞內加爾總統薩勒3日在與普京總統的首腦會談中討論了非洲糧食危機。美國國務院表示，正在與巴基斯坦、孟加拉國及非洲12個國家等“為阻止被盜糧食的銷售而進行合作”，並（向這些國家）警告，3艘俄羅斯貨船裝載從烏克蘭偷來的小麥離開港口。烏克蘭政府主張，俄羅斯自今年2月24日入侵以來，最多偷走了50萬噸小麥。

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