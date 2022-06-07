韓國日新增確診病例5022例……奧密克戎流行以來最低值. June. 07, 2022 07:44. by 李智雲記者 easy@donga.com. 韓國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）一天的確診患者出現了自“奧密克戎變異毒株”流行以來的最少數目。6日，據中央防疫對策本部透露，以當天0時爲准，新增確診患者爲5022人。這是自傳播力強的奧密克戎變異毒株成爲優勢物種之前的今年1月18日達到4068人以後，139天以來的最低值。但也有分析認爲，顯忠日連休（4~6天）期間檢查件數減少，可能産生了影響。 隨著確診病例的減少，新冠肺炎病床開工率也大幅下降。一度啓動率接近70%，擔心出現“病床大亂”的重症患者病床現在10個中有9個空著。截至6日0時，全國重症患者病床開工率爲9.4%，連續三天維持在10%以下。 因肺炎等症狀住院的患者也大幅減少。截至當天0時，新增住院患者爲61人。與奧密克戎流行達到頂點的3月12日新增住院患者增加到2195名相比，只有36分之一的水平。

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