韓國今年第一季度家庭負債>GDP……世界36個主要國家中唯一一個. June. 07, 2022 07:45. by 申智煥記者 jhshin93@donga.com. 韓國今年第一季度（1 ~ 3月）的家庭負債在世界36個主要國家（及地區）中唯一超過了國內生産總值（GDP）。企業負債增加速度在36個國家中位居第二。有人擔心，去年年底突破4500萬億韓元、創下曆史最高紀錄的民間負債（家庭負債+企業負債）將成爲威脅韓國經濟的“炸彈”。 據國際金融協會（IIF）6日發表的《世界負債報告書》顯示，以今年第一季度爲准，韓國的家庭負債占GDP的比率爲104.3%。這是包括歐元區在內的36個調查對象中最高的。韓國家庭貸款受利率上調、貸款限制等影響，今年1~3月呈減少趨勢，但相較于GDP，仍處于高水平。韓國從去年第二季度（4~6月）開始，家庭負債比率一直位居第一。黎巴嫩（97.8%）、中國香港（95.3%）、泰國（89.7%）、英國（83.9%）、美國（76.1%）等緊隨韓國之後，但都低于100%。 與GDP相比，韓國的企業負債（金融企業除外）比率爲116.8%。這比一年前增加了5.5個百分點，增速僅次于越南（10.9個百分點）。預計今年利率將持續上升，如果家庭和企業的利息負擔加重，消費和投資將萎縮。

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