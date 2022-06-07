阿根廷隊5比0大勝愛沙尼亞……梅西一人包攬全部進球. June. 07, 2022 07:44. by 金正勳記者 hun@donga.com. 來自阿根廷的世界足球頂級明星裏奧內爾•梅西（35歲•巴黎聖日耳曼隊）6日在A級比賽（國家隊之間的比賽）中上演了攻入5球的強大火力秀。與梅西一起爭奪世界足球最佳前鋒位置的葡萄牙球星克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（37歲•曼聯）在同一天進行的其他比賽中攻入2球，將自己保持的A級比賽最多進球記錄增加到了117球。 6日，梅西在西班牙潘普洛納的薩達爾球場舉行的與愛沙尼亞隊的A級比賽中，獨自一人攻入5球，幫助阿根廷隊以5比0大勝對手。梅西在上半場第8分鍾攻入一粒點球後，在上半場第45分鍾又攻入一球。進入下半場後，他在下半場第2分鍾、第26分鍾、第31分鍾又接連攻破了愛沙尼亞隊的球門。 這是梅西首次身穿國家代表隊服在一場比賽中攻入5球。截止到當天，他在一場比賽中攻入3球的“帽子戲法”有7次，但沒有攻入過4球。梅西在效力于西班牙巴塞羅那俱樂部時的2012年3月，在與勒沃庫森隊（德國）的歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽16強賽上曾攻入5球。本場比賽過後，梅西在A級比賽的總進球數增至86粒，力壓被稱爲“匈牙利足球傳奇”的費倫茨•普斯卡什（1927~2006年•84粒），在該領域排名第4位。阿根廷隊在與愛沙尼亞隊的比賽中獲勝，連續33場（22勝11平）保持不敗。自2019年7月在美洲杯4強賽上以0比2負于巴西後，近3年來球隊從未嘗過失敗的滋味。 在11月開幕的卡塔爾世界杯上，與韓國隊同組的葡萄牙隊6日在UEFA國家聯盟與瑞士隊的比賽中，憑借C羅的梅開二度，以4比0完勝瑞士隊。當天，C羅又攻入2球，這是他在A級比賽中攻入的第117粒進球。繼C羅之後，在A級比賽最多進球領域排名第二的是伊朗球星阿裏•戴伊（53歲•109球），第三位是來自馬來西亞的穆塔爾•達哈裏（69歲•89球），在現役球員中梅西排在C羅之後。 另外，在卡塔爾世界杯上與韓國同組的烏拉圭隊當天與美國隊0比0互交白卷，加納隊則和中非共和國隊以1比1的比分握手言和。

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