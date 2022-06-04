“貨物連帶”連續兩天拒絕向海特真露工廠送貨. June. 04, 2022 08:45. by 申東鎮記者、朴成民記者 niceshin@donga.com、min@donga.com. 全國民主勞動組合總聯盟（民主勞組）公共運輸工會貨物連帶本部（貨物連帶）預告從7日起進行無限期總罷工，這種情況下，進行部分罷工的海特（Hite）真露工廠接連出現拒運，燒酒出庫量減少，生產壹度中斷等，供給出現差池的憂慮正在加大。 據海特真露和警方3日透露，海特真露的貨物運輸委托公司——水養物流所屬的貨物聯帶130多名工會成員於前壹天下午2時左右試圖占領京畿道利川市海特真露工廠。在用貨車堵住工廠正門、妨礙非工會成員運輸的過程中，部分工會成員因涉嫌毆打警察而被捕。當天因運輸受阻，工廠停產約8個小時，3日重新啟動。 利川工廠和清州工廠占海特真露燒酒生產的70%，從上個月起進行部分罷工，日均出庫量減至平時的59%。負責兩地運輸的130多名貨車車主在今年3月加入貨物聯合會後，要求提高30%的貨物運費和雇傭繼承等。海特真露計劃通過運輸公司的追加合同，最大限度地減少物流差池。 貨物連帶表示，“占全體運輸費30%~50%的油價大幅上漲，生存權受到威脅”，要求提高運費和廢除安全運費制限時制等。安全運費是支付給貨物運輸勞動者的壹種最低工資，從2020年開始到今年年末為止，實施了3年限時制。 國土交通部對集體拒運表明了嚴正應對的立場。對於封鎖出入口、毀損車輛等妨礙非法運輸的行為，將暫停駕照、吊消駕照，如果不服從開始工作的命令，將取消貨物運輸從業資格。韓國經營者總協會等經濟六團體敦促：“在全球運輸困難和物流積壓加劇的情況下，考慮到國家經濟，請撤回拒運。”

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