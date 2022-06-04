剛任命的朝鮮外交官們……兩張他們在美國活動的照片被公開. June. 04, 2022 08:59. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在舊韓末時期的1887~1889年，曾擔任首任駐美全權公使（現駐美大使）的朴定陽和親日反民族行爲者李完用等人在美國國內活動的照片被發現。駐美大韓帝國公使館2日（當地時間）在座談會上公開了2張關于朝鮮外交官的照片。這些照片是2020年弗農山（Mount Vernon）華盛頓圖書館接受捐贈後，去年委托公使館進行考證後公諸于世的。 第一張照片記錄了1888年4月26日朴定陽和公使館官員們一起訪問位于弗吉尼亞州弗農山的美國首任總統喬治•華盛頓的私宅的場景。朴定陽雖然在1887年8月被任命爲首任公使，但在清朝袁世凱的壓力下推遲了出發時間，直到第二年1月17日才向當時的美國總統格羅弗•克利夫蘭遞交了赴任文憑。照片是3個月後，朴定陽在清朝的持續壓力下于1889年回國，開港期擔任代總理等職務。 朴定陽在文集《美行日記》中記錄了當天訪問弗農山的事實，並表示：“看到了華盛頓的老宅。這是華盛頓總統平時居住的地方，從房間裏的日用器具到花園和運動場，在他活著的時候都原封不動地保存了下來，補充了不足之處，使其成爲現在生活的樣子。”當時既是參贊官（現在的書記官）又是“乙巳五賊”之一的李完用，既是翻譯官又是秋後4代駐美全權公使的李采淵暫時回國，未能一同訪問。 第二張照片是，從朝鮮回來的李完用和他的妻子、李采淵和他的妻子、同樣是親日反民族行爲者的李夏榮于1889年5月6日訪問弗農山的樣子。照片中還出現了當時在朝鮮擔任傳教士及外交顧問的霍雷斯•艾倫和他的女兒。 參與此次考證工作的東國大學教授韓哲浩（音）表示：“當時根據高宗的指示掌握美國當地制度、文物等真相的朴定陽一行通過照片首次得到了確認，因此意義重大。”

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