教育監進步派9人、保守派8人……阻止清壹色的進步派，實現了均衡. June. 03, 2022 07:32. by 崔藝娜記者、趙有蘿記者 yena@donga.com,jyr0101@donga.com. 在1日舉行的教育監選舉中，全國17個市道有8名保守傾向的教育監和9名進步傾向的教育監當選。進步派教育監在2014年和2018年分別以13人和14人占據教育現場多數，如今，這壹動向遭到遏制，進步和保守傾向的教育監實現了均衡。 據中央選舉管理委員會2日透露，此次選舉結果，從進步傾向教育監轉為保守傾向教育監的地區有釜山市、京畿道、江原道、忠清北道和濟州道等5個地區。特別是在2010年以後實行全國教育監直選制後，進步傾向教育監壹直當選的京畿道和江原道地區，任太熙候選人（54.79%）和申京浩候選人（29.51%）分別當選，首次誕生了保守派教育監。釜山市、忠清北道、濟州道雖然由再選出身的現任進步派教育監參加競選，但分別把位置讓給了河允秀（50.82%）、尹建永（55.95%）、金光洙（57.47%）等保守傾向的候選人。韓國教員團體總聯合會當天評價說：“這是國民對‘獨奏’進步派教育的審判。” 不過，在此次選舉中，無效票和棄權占全體選舉人數的51.11%，創下了2010年教育監直選制以來的最高值。也就是說，4430.3429萬名選舉人中2264.5179萬名沒有投票，或者即使去了投票場，也放棄教育監選舉或出現了寫票錯誤。這壹比率在2010年為48.20%，2014年為46.18%，2018年為42.07%，今年首次超過了全體選舉人的壹半。也就是說，今年的教育監選舉是直選制以後最“黑暗”的壹次。

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