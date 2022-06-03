朴贊郁：“比起戛納電影節獲獎，更期待韓國觀衆會有什麽樣的反應”. June. 03, 2022 07:32. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “比起在戛納電影節上獲得第3個大獎，更想知道韓國觀衆會怎麽看，更讓人緊張。” 憑借電影《分手的決心》在今年的戛納國際電影節上獲得最佳導演獎，成爲“戛納的男人”的朴贊郁導演吐露了影片即將在韓國上映的心情。電影將于29日在國內上映。2日，在首爾鍾路區某酒店舉行的《分手的決心》制作報告會上，朴導演表示：“比起我的前作，只有韓國人才能理解的部分更多”，“比起獲得外國電影節大獎，更期待在韓國上映的結果。” 他的前作中有很多暴力場面和高警戒線的情色場面，因此國內觀衆的好壞參半。這次不像“朴贊郁式電影”，是降低尺度、不太刺激的電影的事實被傳開後，戛納獲獎的消息傳開後，國內觀衆的關注度非常高。朴導演說：“這部電影需要仔細觀察主人公們的感情變化，因此降低了其他刺激因素。”主演湯唯和朴海日也參加了當天的報告會。湯唯就樸導演的電影風格變身評價說：“如果說以前是濃厚的辛奇（韓國泡菜）味道，那麽這次就是我成長的中國地區清淡的氛圍。” 執導了讓演員宋康昊7次挑戰之後終于獲得戛納電影節最佳男主角獎的電影《掮客broker》的是枝裕和導演當天也接受了韓國記者的采訪。在鍾路區的一家咖啡廳見到的他說：“對宋康昊獲獎感到由衷的高興。這是最高的獎項”“如果我受到稱贊，就會懷疑是不是空話，如果出演演員受到稱贊，一定會很高興。”此前，在2004年戛納電影節上，出演他的電影《無人知曉》的日本演員柳樂優彌獲得了電影節曆史上最年輕的男主角獎。因此，他以讓演員發光的導演而聞名。 對宋康昊的稱贊也接連不斷。是枝裕和導演說：“演員們多次拍攝一個場面的話，演技很容易變得僵硬，但宋康昊每次都展現出完全不同的演技。保持了新鮮感”，“因爲是至今爲止沒有合作過的演員，所以産生了‘怎麽會發生那樣的事情呢’的想法。” 《掮客》講述的是將扔在嬰兒箱裏的嬰兒轉移銷售的嬰兒掮客的故事，雖然素材很沈重，但處處都有笑點，因此並不顯得刻板。是枝裕和導演表示：“我想給觀衆帶來有趣的反轉”，“宋康昊是能夠很好地展現笑點的演員，所以增加了這一部分。”雖然電影是由日本導演拍攝的，但這是一部出演的演員都是韓國人，投資發行也是韓國公司的韓國電影。但是因爲導演是日本人，所以很多人認爲它是日本電影。對此，是枝裕和導演說：“無論是在哪個國家拍攝，從導演的立場來看，都是類似的工作，因此這部電影以國籍爲中心討論的部分並不深入人心。” “去戛納也不像奧運會那樣舉著旗幟入場。超越國境是電影具有的可能性。想要一起合作的有魅力的韓國演員真的很多。但我不會說具體是誰。（笑）”

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