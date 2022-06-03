再壹次……美國俄克拉荷馬州醫院發生槍擊事件，造成4人死亡. June. 03, 2022 07:32. by 金民 kimmin@donga.com. 美國得克薩斯州小學槍擊事件導致21人死亡，僅過8天，美國就再次發生槍擊事件，造成4人死亡。據美國《紐約時報》等媒體報道，當地時間1日下午，壹名男子在俄克拉荷馬州塔爾薩聖弗朗西斯醫院病房用步槍和手槍開槍射擊，造成4人死亡，多人受傷。據悉，該男子自殺身亡。 塔爾薩警方只表示槍擊犯是35歲至40歲的男性，沒有公開犯罪動機等。但據了解，槍擊犯是帶著意圖來到該醫院的。遇難者的身份也不清楚。遭槍擊的大部分傷者都是輕傷，還有人在槍擊發生時試圖離開病房時受傷。 據非營利團體“槍支暴力數據庫”透露，當天的事件是今年在美國發生的第233起槍擊事件。美國有線電視新聞網（CNN）報道說：“相當於今年以來每天發生壹次以上槍擊事件。” 反對加強槍支限制的共和黨所屬的塔爾薩市長G·T·拜納姆在記者招待會上被問到“塔爾薩進入發生槍擊事件城市有何感想”時回答說：“政策討論以後再進行，今晚要集中於犧牲者。” 當天，紐約州檢察機關以殺人及國內恐怖襲擊等25項嫌疑起訴了上個月14日在布法羅黑人居住區超市開槍打死10人的18歲男性。

한국어