金恩慧盡管擁有“尹錫悅支持”，最終在競選第壹位女性廣域團體長的門檻上飲下了苦酒. June. 03, 2022 07:32. by 趙雅蘿記者 likeit@donga.com. 在京畿道知事選舉中，國民力量黨候選人金恩惠在與共同民主黨候選人金東兗的激烈競爭中惜敗。在尹錫悅總統的大力支持下，她向首位女性廣域團體長發起挑戰，但最終以0.15個百分點的差距飲下了失敗的苦酒。 金恩慧2日淩晨來到設立在京畿道水原市永和洞國民力量黨京畿道黨部建築物內的選舉對策委員會狀況室。她表示：“向當選京畿道知事的金東袞候選人表示祝賀，”“京畿道發展沒有朝野之分。希望與尹錫悅政府合作，以良好的道政報答京畿道居民。” 國民力量黨內部壹些人還提出了將矛頭指向無黨派候選人康容碩的“康容碩責任論”。開箱驗票結果顯示，康容碩獲得了54758票（0.95%），遠遠超過了金恩慧和當選的金東兗之間的票差。分析認為，康容碩拿走的這壹部分保守脫離票正是金恩慧失敗的原因。國民力量黨院內代表權性東2日出席YTN廣播節目時表示：“從結果來看，我就在想，如果（金恩慧）與康容碩實現單壹化，會怎麽樣呢?” 也有人評價說，金恩慧雖然失敗，但也算表現良好。這壹觀點認為，通過此次選舉，提高了國民力量黨在京畿地區的支持率。3月9日總統選舉當時，在京畿道，共同民主黨候選人李在明（50.9%）的得票率比尹錫悅總統（45.6%）多5.3個百分點。特別是金恩慧是放棄議員職務被調派到參加京畿道知事競選，因此有人提出，她有可能進入尹錫悅政府下屆內閣。

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