英國第一位女畫家. June. 02, 2022 07:42. . 17世紀女性無法接受正規教育或從事專門職業。但是，瑪麗•比爾作爲英國首位女畫家活動，名聲大噪。她經營獨立的畫室，通過銷售畫作養活家人。這怎麽可能呢？ 比爾1633年出生于英國薩福克，在既是牧師又是業余畫家的父親那裏學習繪畫，成爲畫家。18歲時，她與紡織商人查爾斯•比爾結婚，生下3個子女並撫養孩子，但她不僅繼續活動，還作爲肖像畫家名聲大噪。雖然沒能進入畫家組合，也沒有貴族贊助人，但成功運營了20年以上的個人畫室。比爾33歲時畫的自畫像中，充分體現了其作爲畫家和母親的自豪感和認同感。牆上挂著調色板，右手拿著小畫布。這是將兩個兒子的臉畫成練習用的素描。該自畫像展示了雖然是已婚女性，但卻是每天都在激烈工作的誠實的畫家形象。比爾在創作和銷售方面也是一位傑出的戰略家。她選擇了名聲和權威的人物作爲模特，肖像畫的價格是頭像5英鎊，半身像10英鎊。制作肖像畫每年約賺200英鎊，這筆錢足以養活全家。比爾還用文字記錄了自己的油畫技法。1663年她撰寫並發布了《觀察（Observations）》，這是英國畫家寫的第一份油畫技法指南。曾是業余畫家的丈夫在妻子更成功後幹脆放棄職業，成爲妻子的經紀人。 雖然比爾的畫得到了當時女畫家能聽到的最高贊譽“具有陽剛之氣”的好評，但也被貶低爲“沈重、僵硬的彩色”。盡管如此，顧客還是絡繹不絕。當代認識她的人們異口同聲地說。“（比爾）油畫畫得很好，是個誠實的畫家”。最終，比爾的成功秘訣是像自畫像中的樣子一樣，具有卓越的才能和誠實。

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