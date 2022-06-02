曾效力于PGA的達斯汀•約翰遜將參加沙特LIV高爾夫邀請賽. June. 02, 2022 07:43. by 姜泓求 windup@donga.com. 男子高爾夫前世界排名第一的美國選手達斯汀•約翰遜（38歲•第13位•照片）將參加由沙特阿拉伯資本主導的LIV高爾夫邀請系列賽（LIV Golf Invitational Series）。 主辦方1日通過大會網站公開了參加9日在英國倫敦近郊溫特沃斯世紀高爾夫俱樂部舉行的系列賽首場比賽的48名選手中的42名。在參賽者名單中，約翰遜、南非共和國選手路易•烏修仁（第20位）、旅美僑胞羅相昱（第33位）、泰勒•古奇（第35位•美國）等榜上有名。大師賽冠軍塞爾吉奧•加西亞（第54位•西班牙）也加入了進來。 約翰遜在2月加入又名“沙特超級高爾夫聯賽”的傳聞傳開時，曾表示“將專注于美國職業高爾夫（PGA）巡回賽”，因此預計將引起更大的風波。PGA巡回賽方面此前曾表示，將對加入LIV高爾夫邀請賽的選手處以罰款、停止參賽、剝奪巡回賽會員資格等處罰，但頂級選手卻紛紛離開。 約翰遜當天通過經紀人表示：“過去幾年一直在考慮這個機會。我認爲最終對我自己和家人來說是最佳利益，所以做出了決定。”巧合的是，該大賽的日程與約翰遜擔任宣傳大使的PGA巡回賽RBC加拿大公開賽重疊。甚至加拿大公開賽因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，時隔3年再次舉行。 LIV高爾夫邀請賽各大賽的總獎金爲2000萬美元（約249億韓元）和特別獎金500萬美元（約62億韓元）。這是PGA巡回賽一般大賽的3倍水准。不設中途淘汰線的48名選手將進行3輪比賽，爭奪冠軍。 另外，在表明參加大賽的意向後，面對指責而進入自我反省的菲爾•米克爾森（52歲•美國）沒有被列入當天公布的名單。名單發表將持續到7日，後續名單也將逐漸公開。

한국어