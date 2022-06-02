拜登：“不會趕普京下臺……向烏克蘭支援先進火箭”. June. 02, 2022 07:43. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 美國總統拜登5月31日表示：“將向烏克蘭提供可進行精密打擊的先進火箭。”有評價認為，通過這壹措施，烏克蘭軍隊確保了最多可飛行77公裏的導彈體系等，確保了與在空軍實力上占據優勢的俄羅斯軍隊抗衡的武器。但拜登表示，除了對烏克蘭的支援之外，不希望俄羅斯總統普京被趕下臺，也不希望北約和俄羅斯之間發生戰爭。 拜登提到的先進火箭是“高機動炮兵火箭系統（HIMARS）”，射程為77公裏，可以對核心目標進行精密打擊。拜登強調：“將繼續向烏克蘭支援傑瓦林反坦克導彈、“毒刺”對空導彈、野戰炮、精密火箭、雷達、無人機、直升機、彈藥等。”《衛報》評價說，此次支援有可能成為飽受俄羅斯軍隊炮擊之苦的烏克蘭軍隊的“改變遊戲者”。據悉，俄羅斯軍隊控制了烏克蘭東部頓巴斯-盧甘斯克州的要塞塞維羅多涅茨克的80%。 拜登當天在美國《紐約時報》上發表文章《美國在烏克蘭要做的和不會做》，表示不會鼓勵或允許普京總統被趕下臺、越過烏克蘭國境攻擊俄羅斯等。這與過去曾提及要更叠普京政權的強硬發言相比，態度發生了相當大的變化。 拜登表示：“這場戰爭最終會通過外交結束，”“雖然不同意普京，對他的行動感到憤怒，但美國不會把他從莫斯科趕走。”他還堅持認為，只要美國或同盟國不受攻擊，就不會向烏克蘭派遣美軍或攻擊俄羅斯軍隊，直接介入這場戰爭。分析認為，這意味著，如果俄羅斯軍隊撤出烏克蘭土地，美國就會撤銷制裁等。但烏克蘭總統澤連斯基表示，“將奪回屬於我們的所有領土”，采取了與拜登不同的態度，認為只有收回俄羅斯2014年強制合並的南部領土克裏米亞半島等，戰爭才能結束。

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