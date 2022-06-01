“韓國文學令人感到驚訝又讓人欽佩，所以決定向世人介紹”. June. 01, 2022 07:26. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 在1日至5日舉行的今年首爾國際圖書展上，各國出版人的交流備受關注。與因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而通過在線或小規模面對面活動進行的2020年和2021年不同，今年將有18個海外出版社和12個國家的47名海外演講者參加首爾國際圖書展。海外出版界如何看待最近變得活躍的韓國文學的世界化呢？記者1日采訪了參加“韓國文學作品成爲世界焦點”會議的美國、加拿大、英國出版社的3名韓國文學負責人。 美國New Direction Publishing（1936年成立）宣傳理事布蘭妮•丹尼森爲詩人金惠順獲得美國盧西恩•斯特利克亞洲文藝翻譯大獎做出了貢獻。特蕾西•赫倫編輯在加拿大Drawn&Quaterly（1990年成立）負責企劃編輯。出版負責人克裏斯汀•阿爾法羅在翻譯韓江小說家的《素食主義者》的黛博拉•史密斯2015年創立的英國Tilted Axis Press工作。 ―第一次接觸韓國文學時感覺如何？ “太興奮了。因爲我沒有讀過的種類作品太多了。應該說是有發現的樂趣吧。”（赫倫） ―介紹韓國文學的理由是什麽？ “韓國文學令人感到驚訝又讓人欽佩。以詩人金惠順的《死亡自傳》爲例。雖然是以在韓國發生的事情（世越號慘案等）爲原型的，但是要斷定只有韓國人才能讀的詩，這不是非常重要的詩嗎？”（丹尼森） “雖然美國和加拿大介紹了很多日本文學，但韓國文學卻並非如此。北美圈對韓國文學的需求非常充足。”（赫倫） ―李秀智、鄭寶拉、孫元平等韓國作家在海外備受矚目。您認爲意義和課題是什麽？ “最近，對韓國文學感到好奇的北美圈讀者越來越多。防彈少年團、《鱿魚遊戲》、《寄生蟲》等韓國大衆文化的成長確實帶動了韓國文學進軍海外市場。但是超越大衆文化的光環效果，韓國文學本身應該得到認可。”（赫倫） “韓國文學作品每年接連獲得國際文學獎或入圍候選名單，這可能會成爲‘雙刃劍’。如果被提名爲國際文學獎候選人或獲獎，很多海外讀者都會來讀韓國文學。但是國際文學獎的評委們（因爲各國的安排）可能會猶豫要不要給其他韓國文學作品頒獎。”（丹尼森） “韓國文學之所以能在海外取得成功，得益于翻譯《被詛咒的兔子》的許正範（安東•許）等翻譯家的努力。最近與很多韓國翻譯家一起工作，他們不僅翻譯，還盡全力宣傳作品。只有培養優秀的翻譯家，韓國文學才能取得成功。”（阿爾法羅）

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