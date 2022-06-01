LG化學與中國華友钴業設立正極材料合作法人. June. 01, 2022 07:26. by 郭道英 now@donga.com. LG化學31日表示，爲了加強電池材料領域的競爭力，將在韓國國內設立與中國原材料企業“浙江華友钴業股份有限（以下華友钴業）”的正極材料子公司B&M的合作法人。 華友钴業是全球領先的原材料企業，在钴精煉市場上是世界第一大企業。在鎳和錳市場等也名列前茅。LG化學在2018年也與華友钴業合作，在中國設立了前驅體（钴、鎳、錳等的結合體）和正極材料（锂和前驅體結合的電池材料）生産工廠。 此次合作法人將以去年年末作爲政府的相生型工作崗位成立的LG化學的子公司龜尾正極材料法人，由華友钴業的子公司B&M投資股份的方式設立。LG化學和B&M的所占股份分別爲51%和49%。兩家公司合作法人計劃到2025年爲止投資約5000億韓元。 合作法人將在慶北龜尾工廠構建新一代電動汽車電池用NCMA（鎳、钴、錳、鋁）正極材料專用生産線。預計從2024年下半年（7~12月）開始批量生産，年生産能力約爲6萬噸以上。這一水准可以制造出約50萬輛高性能純電動汽車（可行駛500公裏）所需要的電池。

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