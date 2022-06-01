柳賢振挑戰MLB1000局投手. June. 01, 2022 07:27. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “藍色怪物”柳賢振（35歲•多倫多藍鳥•照片）即將完成自己在美國職業棒球大聯盟（MLB）的個人1000局投球。多倫多隊31日預告說，柳賢振將在2日上午8時7分開始的與芝加哥白襪隊的主場比賽中首發出場。 柳賢振在上月27日的比賽中負責5局，自2013年進軍MLB以來共完成了999又三分之一局。如果在第1局上半局以白襪隊爲對象抓住2個出局，就能完成個人總計1000局。 到目前爲止，在韓國投手中，在MLB舞台上投出1000局以上的只有“韓國特級”朴贊浩（49歲•退役）一人。1994年4月9日，朴贊浩身穿洛杉矶道奇隊的隊服首次參加MLB比賽，在2001年5月10日與佛羅裏達隊（現邁阿密隊）的比賽中，投球局超過了1000局。這是他出道2588天後創下的紀錄。 如果柳賢振在2日投滿1000局，將是自2013年4月3日進軍MLB後時隔3347天後創下同樣的記錄。柳賢振的局消化能力不如朴贊浩的最大原因是肩部手術。因該手術，柳賢振在2015年跳過了整個日程，2016年也只參加了1場比賽，只取得了4又3分之2局的成績。2018年他也因受傷只完成了81又三分之一局，2020年因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴散，賽季日程減少，只完成了67局。 芝加哥白襪隊是柳賢振唯獨表現較弱的對手。去年首次面對白襪隊的柳賢振在2場比賽中，在9又3分之2局內，以12個被安打（4個被本壘打）失10分的數據，只取得了2負的慘淡成績。

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