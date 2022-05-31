從遞紅包到代投選票……這樣的選舉文化竟然還存在. May. 31, 2022 08:05. . 隨著6月1日地方選舉正式投票日的臨近，全國各地散發金錢等非法事例層出不窮。甚至出現了欺騙村民進行居所投票的裏長。由於選民人數少，小票差決定當選和落選的可能性較大，高齡者相對較多的地區正在發生這樣的事情。 在全南潭陽，壹名郡守候選人的選舉活動人員A某將價值1225萬韓元的現金裝在面包車上到處活動，遭到警方逮捕。據說，在他的車內發現了40多個裝有15萬韓元的信封和裝有數百萬韓元的信封等。在全北長壽地區，2名郡守候選人的誌願者散發錢財或保管巨額現金的事實被揭發後，正在接受調查。慶北義城也接到舉報稱，某郡議員候選人選舉陣營相關人士請求支持，並轉交了裝有20萬至30萬韓元的信封。 其中，慶北軍威郡的事例令人極為寒心。壹名郡守候選人的小舅子因涉嫌呼籲支持並向選民行賄而被拘留，村長因涉嫌代理投票正在接受調查。這壹事件中，5名行動不便的80多歲左右的高齡者任意登記為住所投票對象後，偷偷拿走送給他們的投票用紙，替他們進行了投票。據說，居民們去事先投票時，發現有人投了居所投票，因此被揭發。裏長怎能做出這種事情來呢？選舉前夕人口短暫增加，選舉後再次減少的偽裝遷入事例比比皆是。 隨著總統選舉延長戰的性質越來越濃，很多人評價說，這是看不到地方的地方選舉。人們擔心，在集中精力於中央政治潮流的時候，地方各地是否正在肆意進行各種非法違法行為。如此明目張膽地散發金錢、代理投票的事例，很有可能只是冰山壹角。 離正式投票還有壹天。如果以1%、2%的差距分出勝負，在最後關頭黑手很可能隱秘移動。因為，越是以郡為單位，就越有血緣、地緣、學緣等密密麻麻地交織在壹起，因此有可能誤認為散發金錢的效果越大。現在是時候擺脫米酒選舉、膠鞋選舉的汙名了。收受金錢的選民最多可繳納3000萬韓元的罰款。2008年慶北清道曾有1500多名居民卷入散發金錢事件而被刑事立案。選民們應該提高警惕，睜大眼睛。

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