“36歲米老鼠”池恩熹時隔40個月終于找回笑容. May. 31, 2022 08:06. by 姜泓求 windup@donga.com. 池恩熹（36歲•韓華Q-Cells）在美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽上創下了韓國選手最高齡冠軍紀錄，並拿下了職業生涯LPGA第6冠。她還戲劇性地獲得了本周舉行的大滿貫賽事美國女子公開賽的參賽權（最後一個參賽席位）。 池恩熹30日在美國內華達州拉斯維加斯的綽影溪高爾夫俱樂部（72杆）舉行的LPGA巡回賽唯一一場比洞賽“希望銀行LPGA比洞賽”上獲得了冠軍。在當天稍早時候舉行的半決賽上，池恩熹以贏4洞剩3洞戰勝了在美僑胞安德莉亞•李（24歲），在決賽上，池恩熹以贏3洞剩2洞戰勝了日本新人古江彩佳（22歲）。自2019年1月的鑽石度假村公開賽之後，池恩熹時隔3年零4個月再次捧起冠軍獎杯，拿下了職業生涯LPGA第6冠。本次比賽的冠軍獎金爲22.5萬美元（約2.8億韓元）。 池恩熹在比賽不順利的時候也沒有失去微笑，因此被稱爲“米老鼠”。憑借當天的冠軍，池恩熹超過了在2020年ISPS Handa Big公開賽上奪冠的朴姬英（32歲零8個月17天），刷新了韓國選手最高齡冠軍（36歲零16天）紀錄。在本賽季巡回賽冠軍中年齡最大的池恩熹說：“我不認爲自己老了。”她說，“5天裏打了7場比賽，在決賽最後幾個洞裏，腳幾乎走不動了，腰也疼得厲害。”池恩熹在16強賽上以贏2洞剩1洞戰勝了崔惠珍（23歲），在8強賽上以贏7洞剩6洞大勝馬德雷內•薩克斯特倫（30歲•瑞典）等，與進行延長賽的其他選手相比，體力上有所節省。 池恩熹是在LPGA巡回賽上效力的韓國選手中的大姐。她說：“住在同一宿舍的（金）孝周（27歲）（在小組賽）先被淘汰了，她說要給我加油，所以多待了一天才走。非常感謝她。”此外，她還表示：“（崔）芸精（32歲）和（李）美香（29歲）也在團體聊天室裏給了我很多支持，讓我有了力量”，向賽場同僚們表達了感謝。 她還憑借大賽冠軍的身份獲得了從2日開始在美國北卡羅來納州南部松林球場（Southern Pines Golf Course）舉行的美國女子公開賽的參賽權。池恩熹在2009年獲得冠軍等，從2008年開始已連續15年參加美國女子公開賽。她說：“參加美國女子公開賽的方法只有冠軍。我思考了這一部分，集中了很多精力。”當被問及是否要購買前往大會場的機票時，她興奮地說：“現在該出去買了。”對于美國女子公開賽冠軍計劃，池恩熹表示：“應該先去那裏休息。之後會觀察球道後再做像本周一樣的事情。”

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