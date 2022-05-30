K電影正逐漸成爲世界電影的主角. May. 30, 2022 07:59. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “宋康昊！” 28日（當地時間），在法國戛納呂米埃爾劇場舉行的第75屆戛納國際電影節閉幕式上，評委、美國導演傑夫•尼科爾斯高喊了最佳男主角獎獲獎者的名字。這是宋康昊（55歲）重新書寫韓國電影曆史的瞬間。宋康昊憑借日本電影巨匠是枝裕和導演執導的韓國電影《掮客Broker》獲得最佳男主角獎，成爲首位在戛納、柏林、威尼斯等世界三大電影節上獲得演技獎的韓國男演員。 努力保持平靜後登上舞台的宋康昊用法語說：“Merci Beaucoup（非常感謝）。”接著他用韓語提到了同僚演員、制作團隊、自己的家屬等，並表示，“想一起分享榮譽。感謝藝術家是枝裕和導演。想將這份榮譽獻給大韓民國電影粉絲們。” 20多分鍾後，朴贊郁導演（59歲）被點名爲最佳導演獎獲獎者。時隔6年通過長篇電影《分手的決心》重返戛納的朴導演獲得了該獎項。在1946年開始的戛納電影節上，韓國電影包攬兩項大獎尚屬首次。朴導演和他的禦用演員宋康昊以各自不同的作品成爲獲獎者，依次登上了舞台。朴導演說，“（因新冠疫情）這成爲了領悟劇場有多麽珍貴的契機”，獲得了熱烈的掌聲。 至此，韓國電影由林權澤導演在2002年憑借《醉畫仙》獲得最佳導演獎，開啓了戛納電影節正式獎項獲獎的大門後，獲得了戛納電影節主競賽單元的7個正式獎項。英國日刊《衛報》報道說：“韓國包攬了創紀錄的獎項。”在當地，有人評價說，由于K內容在世界範圍內的人氣，戛納電影節變成了韓國電影的慶典。 29日，尹錫悅總統向宋康昊和朴導演發去了賀電。他對宋康昊表示祝賀，稱“永載電影史冊的出色演技進一步提升了對大韓民國文化藝術的自豪感”。他對朴導演說，“這再次證明了韓國電影固有的獨創性和卓越的競爭力。”

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