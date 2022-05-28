“孫興慜VS內馬爾”戰門票異常搶手，買黃牛票要多加5倍的錢. May. 28, 2022 07:31. by 金東昱 creating@donga.com. 韓國國家足球隊和巴西隊的友誼賽黃牛票價格正在暴漲。 韓國國家隊將于6月2日晚上8時在首爾世界杯體育場與國際足聯（FIFA）世界排名第一的巴西隊進行友誼賽。活躍在英格蘭足球超級聯賽（EPL）的孫興慜（30歲•托特納姆熱刺隊）在本賽季作爲亞洲球員曆史上首次成爲歐洲五大聯賽射手王後，當天將首次站在國內球迷面前。另外，世界級足球明星、巴西隊的內馬爾（30歲•巴黎聖日耳曼隊）也將自2013年以後時隔9年再次在韓國國內踢比賽。 由于兩位世界級足球明星的對決，從很早以前開始就備受關注。25日下午5時，售票網站開啓預售後，一下子聚集了74萬人，導致售票網站癱瘓。74萬人的預售戰爭在約4個小時內以6.4萬張門票售罄而告終。 沒能買到門票的球迷們紛紛湧向二手交易網站。預售當天的25日，二手國家、胡蘿蔔市場等二手交易網站和平台上出現了銷售和購買韓國與巴西之戰門票的文章（留言）。附著少許額外費用的售票文章隨著購買門票的球迷逐漸增多，價格開始暴漲。 此次與巴西隊的比賽從3等席3萬韓元開始，二等席5萬~7萬韓元，一等席11萬~17萬韓元，高級席23萬~35萬韓元。27日，出現了數百篇將目前28萬韓元的4個高級B席捆綁在一起，以200萬韓元出售的文章等，出現了數百篇比定價高出2~3倍、多則5倍以上的銷售文章。雖然價格比定價高很多，但已經完成銷售的銷售文章也很多。 球迷們也許還要再進行一次“預售戰爭”。下個月14日，韓國隊將和與孫興慜在聯賽最後一場比賽中激烈爭奪射手王頭銜的並列射手王穆罕默德•薩拉赫（30歲•利物浦）所屬的埃及隊進行友誼賽。薩拉赫不僅在埃及、歐洲，在國內也擁有衆多球迷，是世界級足球明星。獲得共同射手王的孫興慜和薩拉赫通過此次對決有望決出真正的勝者，因此足以引起熱烈的關注。韓國與埃及之戰的門票預售將于下月9日左右開啓。

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