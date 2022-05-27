李昌鏞：“到8月為止，物價上漲率將保持在5%左右”……暗示將連續4次上調利率. May. 27, 2022 07:47. by 朴敏宇記者、申誌煥記者 minwoo@donga.com，jhshin@donga.com. “今後6、7、8月份的物價上漲率超過5%的可能性是確定的。特別是，如果國際糧食價格繼續保持上漲勢頭，預計到明年年初為止將維持在4%左右。” 韓國銀行總裁（行長）李昌鏞26日在短短壹個月內將標準利率從1.50%上調至1.75%，並做出了上述表示。也就是說，為了控制脫韁的物價，韓國不得不采取時隔15年連續兩個月上調利率的強硬措施。李昌鏞進壹步暗示，到7、8月為止有可能接連上調標準利率或采取壹次上調0.5個百分點的“大步伐”。 ○ “數月物價上漲率將保持在5%左右” 韓國銀行在當天發表的修正經濟展望中指出，今年的消費者物價上漲率為4.5%。從當初2月份預測的3.1%上調了1.4個百分點。這是韓國銀行自2011年7月（4.0%）後，時隔10年零10個月再次提出4%的物價預測值。如果這壹預測值成為現實，將成為繼2008年（4.7%）全球金融危機之後14年來的最高年物價上漲率。 李昌鏞解釋說：“到年末為止，國際油價將跌至每桶99美元，在烏克蘭事態和全球供應網差池恢復正常的基本假設下，預測了這樣的物價。” 有人擔心，如果烏克蘭事態等拖得比預想更加長期化，物價可能進壹步上漲。李昌鏞也展望道：“即使國際油價下降，谷物價格也在上漲，”“谷物價格壹旦上漲，就會維持相當長的時間，直接影響食品等生計物價，很有可能提高期待通貨膨脹。”5月份的預期通貨膨脹率（3.3%）已經達到9年零7個月以來的最高值，增加了物價上漲的壓力。 李昌鏞認為，明年在相當長的壹段時間內，物價上漲率可能會維持在4%左右。他說：“3月份預測時，通貨膨脹率為‘上高下低’，即上半年較高，下半年開始下降，但從目前的趨勢來看，不能排除超過中期達到高峰的可能性。” ○ “不排除7、8月連續上調利率” 韓國銀行為應對這樣的物價上漲，預告了今後攻擊性的貨幣政策。對於市場預測的年末基準利率上升到2.25~2.50%的水平，李昌鏞表示：“因為物價比預想的上漲了很多，所以市場的期待上升是合理的。” 這可以解釋為，在今年剩下的4次貨幣政策方向會議上，至少可以再上調2、3次利率。李昌鏞還強調：“7、8月連續上調標準利率的可能性不排除特定方式，將根據今後的數據來決定。” 如果韓國銀行繼4、5月份之後，在7、8月份再次上調利率，就相當於連續4次上調基準利率。考慮到韓美之間的標準利率逆轉憂慮等，也不能排除大步伐的可能性。對此，李昌鏞表示：“提及‘大步伐’意味著要打開所有可能性的原則性意義。” 去年8月以後的9個月裏，標準利率上升了1.25個百分點，進行“靈魂貸款”“舉債投資”的貸款者也進入了緊急狀態。如果基準利率上升0.25個百分點，每個貸款者的年利息負擔將增加16.4萬韓元。也就是說，時隔9個月利息負擔增加了82萬韓元。最高年利率突破6%的銀行住宅擔保貸款利率即將突破7%。 李昌鏞表示：“標準利率每上升0.25個百分點，家庭負擔將增加3萬億韓元，企業負擔將增加2.7萬億韓元，”“對於小型中小企業和個體戶等弱勢群體的危險，應該與政府壹起通過政策合作應對。”

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