美國在安理會推動“禁止朝鮮巡航導彈和火箭炮”決議. May. 27, 2022 07:50. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 聯合國安理會當地時間26日對制裁朝鮮的決議案進行表決。這距離朝鮮在美國總統拜登巡訪亞洲回國的25日進行試射洲際導彈的挑釁僅隔壹天。 25日交給安理會理事國傳閱的決議草案中，包含了禁止朝鮮進行核試驗和彈道導彈試驗以及所有可搭載核彈頭的投放手段。不僅是巡航導彈，連可以裝載戰術核武器的火箭炮發射也被列入禁止對象。 此外，決議草案還包括加強朝鮮的石油禁運措施，禁止向朝鮮出口煙葉和煙草制品等。石油禁運將從每年上限400萬桶加強到300萬桶，精煉石油將從50萬桶強化到37.5萬桶。但是比上個月美國制定的草案中的原油上限200萬桶、精煉油25萬桶，壓縮了減幅。分析認為，這是因為美國認為在擔任安理會輪值主席國的本月內必須取得安理會通過決議的成果。 但中國當天明確表示反對，稱“美國提出的決議案解決不了任何問題”。安理會決議案要想通過，不能有中國和俄羅斯等5個常任理事國的反對。 此外，美國副國務卿溫迪·舍曼當天與韓國外交通商部第壹次官趙顯東、日本外務省事務次官森武夫通話時表示：“（對朝鮮的挑釁）將采取壹切必要措施，”“已經做好準備支援國際社會對朝鮮新冠疫情的努力。”美國助理國務卿幫辦馬克·蘭伯特當天也表示：“敦促朝鮮為盡快確保疫苗供應與國際社會合作。”

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