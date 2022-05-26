大企業出手歷代級投資，政府應放開沙袋让它们奔跑. May. 26, 2022 07:44. . 三星提出了在5年內投資450萬億韓元培育半導體、生物領域新產業的計劃。現代汽車集團的主力子公司將在4年內向電動汽車、機器人等投資63萬億韓元。樂天和韓華分別公布了37萬億韓元和20萬億韓元的投資計劃，SK和LG也即將公布長期投資計劃。為了響應以民間主導的增長和尖端產業為杠桿的經濟、技術安保為重點的新政府政策，大企業提出了未來產業領域的增長戰略。 三星的投資計劃比去年為止的5年間國內外投資規模330萬億韓元多出120萬億韓元。目標是通過歷代級投資，在世界第壹大存儲器半導體領域保持超差距，提高落後於臺灣的代工競爭力。將在受新冠大流行影響戰略價值進壹步擴大的生物產業中創造“第二個半導體神話”。 此次公布的投資計劃將對消除“大企業是不是只增加海外投資，只為其他國家創造工作崗位”的憂慮有很大的幫助。占三星投資80%的360萬億韓元將投入到韓國的研發等領域，預計每年將創造16000個工作崗位，5年內創造8萬個。也就是說，在5年內將新增相當於目前三星電子國內職員70%的優質工作崗位。現代汽車集團的投資計劃是美國總統拜登訪韓期間發表的對美投資額的5倍。從中可以看出，要把韓國培育成全球電動汽車生產中心的意誌。 現在球已經傳給了政府和政界。為了讓企業能夠毫無阻礙地奔跑，應該先從 掉“沙袋”做起。在發達國家兩三年就可以建設的半導體工廠，在韓國因各種限制要延長到七八年，這種情況下，即使企業的意誌再強，投資也無法正常進行。半導體、電動車、電池領域的專業人才嚴重不足，但大學卻因首都圈的限制而未能增加招生名額。另外，還要盡快修改將其他國家競爭企業的2~3倍負擔轉嫁給韓國企業的法人稅體系。 在現有全球供應網崩潰、強國為了本國利益的最大化而打造圈子的世界經濟轉換期，依靠出口生存的國家韓國可以依靠的，只有具備尖端競爭力的企業。為了讓企業大膽的挑戰成為經濟的未來增長動力，要不惜壹切支援。

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