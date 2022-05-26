美國得克薩斯小學發生槍擊事件……包括19名兒童在內，至少有21人死亡. May. 26, 2022 07:45. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國得克薩斯州壹所小學發生槍擊事件，造成19名兒童和2名教師等至少21人死亡。犯人是附近高中的18歲男性，在犯罪現場被警察擊斃。 據美國有線電視新聞網（CNN）和《紐約時報》等媒體當地時間24日報道，當天上午，薩爾瓦多·拉莫斯（18歲）開車到得州小城市尤瓦爾迪的羅布小學前，進入校內後轉悠到各個教室，用步槍和手槍不分青紅皂白地對學生掃射。此次槍擊事件導致19名二、三、四年級學生和四年級女教師等兩名成人喪生。還有多名學生受重傷被送往醫院，死亡人數有可能進壹步增加。拉莫斯在警察出動並設置路障對峙時被槍殺。警方正在調查犯罪動機，認為很有可能是單獨犯罪。 此次慘案是繼2012年康涅狄格州桑迪胡克小學槍擊事件後，10年來損失最大的小學槍擊事件，其中包括20名兒童。特別是，本月14日在紐約州布法羅黑人居住地區的壹家超市，壹名18歲白人持槍亂射，導致10人死亡，僅過10天又發生如此慘劇，美國社會受到了巨大沖擊。 美國總統拜登當天結束韓日巡訪回國後在白宮發表演講時表示：“失去孩子，就像靈魂被撕走了壹塊。我們為什麽要和這樣的大屠殺壹起生活呢？我們社會面對這壹勇氣的脊梁何在?”，強烈要求國會處理槍支管制法案。

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