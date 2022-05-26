印度繼禁止小麥出口後又對白糖出口設限. May. 26, 2022 07:46. by 金聖模 mo@donga.com. 據路透社當地時間25日報道，世界第二大糖出口國印度以糧食安全為由，限制了糖的出口。此前，印度曾禁止小麥出口。由於俄羅斯入侵烏克蘭，擔心糧食供應不足導致全世界糧食困難，主要糧食及食品出口國家的保護貿易措施正在擴散。 據路透社報道，印度政府將今年的糖出口量限制為1000萬噸，並規定6月至10月向海外運出的糖必須得到政府的許可。印度是世界最大的白糖生產國，其出口也繼巴西之後位居第二。印度政府表示：“這是為了防止糖出口增加導致國內糖價上漲而采取的措施。”位於孟買的貿易公司經銷商表示：“政府擔心糧食價格通貨膨脹，想在第四季度慶典期間充分供應白糖。” 印度政府宣布限糖出口後，世界糧食市場立即做出了反應，倫敦期貨交易所的白糖價格上漲1%以上。但印度白糖出口商預測，雖然出口量受到限制，但生產預測值增加，因此可以銷售相當數量的白糖。但其他白糖生產國也出臺了出口限制措施，因此有人擔心國際白糖價格上漲等影響會增大。實際上，巴基斯坦也在9日宣布了全面禁止出口白糖的措施。 由於烏克蘭戰爭，各國的糧食安全措施正在加強。印度以穩定國內供應為由，13日禁止了小麥出口。印度尼西亞和馬來西亞也分別禁止出口棕櫚油和雞肉。主要谷物生產國俄羅斯和烏克蘭的供應停止，其他食品出口國家限制出口，成為各國通貨膨脹的主要原因。 國際貨幣基金組織最近警告說：“30多個國家限制了包括食品和能源在內的主要原材料貿易，”“將過去數十年的經濟整合恢復到原狀，將使世界更加貧窮和危險。”美國花旗集團副總經理傑伊·科林斯也表示：“世界各國領導人應該冷靜地圍坐在談判桌上，討論如何管理貿易食品投資。”

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