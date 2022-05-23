74家企業“實踐新企業家精神”……明天舉行宣布儀式. May. 23, 2022 07:55. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 包括大韓商工會議所會長崔泰源在內的國內5大集團和獨角獸企業正在推進的《新企業家精神宣言》將有74家企業參與。 22日，大韓商工會議所表示，三星電子、SK SUPEX追求協議會、現代汽車、LG、樂天控股、浦項制鐵、韓華等大企業和優雅的兄弟們、Coupang、Kurly、Viva Republica、Socar、Zigbang等74家獨角獸企業簽署了包含5大實踐命題的企業宣言。未來資産證券、IBK企業銀行等7家金融公司參與其中，谷歌韓國等外國企業也榜上有名。 這些企業計劃于24日在首爾中區大韓商會會館舉行的新企業家精神宣布儀式上發表宣言。宣言中包含了“創造好的工作崗位”、“營造能讓組織成員感到成就的企業文化”、“與地區社會一起成長”等實踐命題。在宣布儀式上，現代汽車集團會長鄭義宣、韓國經營者總協會會長孫京植、Kurly代表金瑟娥將發表賀詞，崔會長屆時將發表演講。 這些企業在宣布新企業家精神後，將成立“新企業家精神協議會（ERT）”。ERT是效仿美國代表經濟協議體“商務圓桌會議（BRT）”的單獨實踐機構。 此前，大韓商工會議所以包括企業家在內的706名國民爲對象進行了“時代要求的企業家精神是什麽”的問卷調查，結果顯示28.5%的受訪者回答“可持續增長”。其後依次爲“企業成員的幸福”（12.1%）、“革新和挑戰”（11.7%）、“公正透明的經營”（11.6%）等。 企業應該親自出面推進的實踐課題中，幸福的工作環境等“提高企業文化”（29.6%）最多。

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