孫興慜被歐洲體育評選爲本賽季“歐洲最佳球員”. May. 23, 2022 07:56. by 兪載泳 elegant@donga.com. 效力于英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊的孫興慜（30歲•照片）成爲了《歐洲體育》評選的本賽季“歐洲最佳球員”。 21日，《歐洲體育》將孫興慜選爲在2021~2022賽季歐洲足球聯賽中表現最出色的球員。歐洲體育報道說：“在裏奧內爾•梅西（36歲•巴黎聖日耳曼隊）停滯一年的時間裏，發生了令人吃驚的事情。對于‘誰是最棒的’的問題，出現了20~30個正確答案。而我們的答案是孫興慜。” 《歐洲體育》評價說，孫興慜的表現比效力于EPL的穆罕默德•薩拉赫（30歲•利物浦）還要出色。比較球隊的情況，給了孫興慜很高的分數。在歐洲體育選定孫興慜時，在聯賽還剩下最後一場比賽的情況下，孫興慜以21個進球落後薩拉赫1個，排在射手榜第2位。歐洲體育分析說：“薩拉赫效力于具備多進球系統的本賽季世界頂級球隊，但孫興慜卻沒有這樣的待遇。”歐洲體育解釋說：“孫興慜在賽季前半期在似乎沒有得分意志的主教練（努諾•桑托）手下踢球，在後半期雖然好多了，但是與每兩周就希望辭職的主教練（安東尼奧•孔蒂）在一起等，經曆了很多困難。”歐洲體育對孫興慜在沒有一個點球的情況下攻入21球也給予了高度評價。薩拉赫的22粒進球中有5粒是點球。 另外，孫興慜雖然也入圍了EPL“年度最佳球員獎”8人提名，但被凱文•德布勞內（31歲•曼城）擊敗，未能獲獎。EPL事務局22日表示：“在2019~2020賽季也曾獲獎的德布勞內表現出色。加上20支球隊的隊長、專家和球迷的投票，他獲得了獲獎的榮譽。”但是阿斯頓維拉隊的傳奇加布裏埃爾•阿邦拉霍（36歲）表示：“孫興慜自由自在地使用左腳和右腳，進球把握能力十分突出。如果是我，肯定會選孫興慜。”阿邦拉霍補充說：“如果孫興慜在曼城或利物浦這樣的球隊效力，應該能進25~30球。”

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