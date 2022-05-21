拜登將於22日與鄭義宣見面……對在美投資9萬億韓元表示感謝. May. 21, 2022 07:30. by 李建赫記者、郭道英記者 gun@donga.comnow@donga.com. 美國總統拜登將在訪韓日程的最後壹天會見現代汽車集團總裁鄭義宣。白宮國家安全事務助理沙利文20日表示，拜登將在三天兩夜的訪韓日程中最後壹天22日會見鄭義宣。預計會晤將於當天上午在拜登下榻的首爾凱悅大酒店舉行。 現代汽車集團計劃在拜登訪韓期間宣布在美國佐治亞州西拜納市投入數萬億韓元新設壹電動汽車工廠的計劃。這是把去年5月公布的74億美元（約9.37萬億韓元）規模的對美投資計劃中的壹部分付諸實施。佐治亞州州長布萊恩·坎普也預告說，將於韓國時間21日淩晨發表有關經濟的“重大聲明”。佐治亞州被認為是11月美國中期選舉的最大激戰地之壹。這是美國方面特別關註現代汽車投資的背景。 鄭義宣也有可能向拜登說明城市空中交通、機器人、無人駕駛等未來核心移動事業。現代汽車在美國運營著負責城市空中交通事業的“Supernal”、無人駕駛合作公司“Motional”等。 拜登計劃在21日由尹錫悅主持的晚宴上會見韓國主要企業家。三星電子副會長李在镕、SK集團會長崔泰源、鄭義宣、LG股份公司代表具光模、樂天集團會長辛東彬等五大集團總裁和韓華解決方案社長金東官、HD現代社長鄭基善將出席此次活動。引領半導體、電池、電動車、生物、太陽能、人工智能等新產業領域的總裁們將與美方與會者壹起討論兩國經濟安保合作方案。包括全國經濟人聯合會會長許昌秀等經濟團體長在內，僅韓國方面就有50多人參加。 同壹天上午，韓國產業通商資源部部長李昌陽和美國商務部長雷蒙多將主持召開韓美商務圓桌會議，預計五大集團總裁和谷歌、高通等兩國企業家將共享產業懸案。

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