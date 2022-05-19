5月團體：“歡迎尹錫悅承諾每年參加紀念儀式……將拭目以待”. May. 19, 2022 07:56. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 尹錫悅總統18日出席第42周年5·18民主化運動紀念儀式，在保守政府總統中首次齊唱《為君進行曲》，並通過紀念演講表明了將堅定繼承5月精神的意誌。相關團體對此表示歡迎。 特別是尹錫悅在紀念儀式之前會見5·18相關團體時表示，“任期內每年都會參加5·18紀念儀式”，這壹表態得到了肯定的評價。紀念儀式期間壹直坐在尹錫悅旁邊的5·18民主化運動傷者會會長黃日峰（音）表示：“表示將帶領所有執政黨國會議員，包括部長、次官在內也壹起過來，在任期內壹直參加5·18紀念儀式的總統，在歷屆政府中都沒有過，”“尹總統的話和行動讓我感受到了真心。” 當天上午，尹錫悅在紀念儀式開始之前的9點50分左右，在國立5·18民主墓地追悼館內的等候室會見了黃日峰和5·18有功者會長林鐘秀、民主有功者遺屬會長朴海淑等15名相關人士，進行了約10分鐘的對話。尹錫悅在會上表示：“今天所有大韓民國國民都是光州市民，”“將努力解決5·18相關懸案。” 林鐘秀也表示：“總統在任期內壹直參加紀念儀式的話是相當積極的，”“尹總統想要在保守陣營解決5·18懸案，又此予以高度評價。”據悉，尹錫悅在紀念儀式結束後乘坐車輛之前，再次向相關人士承諾“將好好秉承5月精神”。 但也有人指出，紀念演講中沒有直接提及將5·18精神收錄在憲法全文中。尹錫悅在紀念詞中只表示：“5月精神就是自由民主主義憲法精神本身。”5·18紀念財團常任理事趙鎮泰表示：“尹總統強調‘5·18精神是國民團結的基石’，並提到‘所有國民都是光州市民’，是積極的，”“但遺憾的是沒有提及憲法全文收錄5·18精神。”林鐘秀對此表示：“執政黨已經表明了贊成憲法全文收錄的立場，因此計劃今年7月在國會舉行相關座談會。” 也有人表示將進壹步觀察尹錫悅的行動。朴海淑表示：“尹總統表示每年都會參加紀念儀式，今後將拭目以待。”當天，尹錫悅在朗讀紀念詞時，與會者之間響起了5次掌聲。未透露姓名的70多歲女性在紀念儀式結束後接受《東亞日報》記者采訪時表示：“如果是總統，難道不是理應參加5·18紀念儀式嗎?”

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