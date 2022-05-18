李鐘燮：“難以預測朝鮮是否會因新冠疫情推遲核試驗”. May. 18, 2022 07:55. by 尹相虎 軍事記者、李知雲記者、北京=常駐記者 金基龍 ysh1005@donga.com,easy@donga.com，kyy@donga.com. 韓國國防部長李鐘燮（照片）17日表示：“難以預測朝鮮是否會因新冠疫情推遲核試驗或兩者沒有關系。”李鐘燮當天在國會國防委員會全體會議上表示：“（朝鮮的第七次核試驗）在大框架下已經做了很多準備。”雖然朝鮮國務委員長金正恩稱疫情為“大動亂”，對疫情的擴散表現出了巨大的危機感，但也不能排除作出強行進行核試驗的政治決斷的可能性。李鐘燮表示：“但盡管如此，我們確認，朝鮮軍隊（在新冠疫情擴散的）控制方面比民間更好，不如壹般居民嚴重。” 接著，對於國民力量黨議員河泰慶“即使朝鮮進行核試驗，也能夠進行人道主義援助嗎”的提問，李鐘燮回答稱：“根據日內瓦公約，即使是‘敵軍’也可以進行治療。”但部分在野黨議員指出，在文在寅政府時期，國民力量黨總統候選人尹錫悅批評對朝鮮人道主義援助是“壹味給與”，並要求說明新政府的立場變化，李鐘燮退壹步說：“這還沒有定為政府的方針。” 朝鮮當局正在全力阻止新冠疫情的擴散。《勞動新聞》17日報道說，在朝鮮人民軍部隊指戰員和國防省幹部參加的誓師大會上，傳達了黨中央委員會向平壤緊急派遣軍醫的特別命令。報紙把向平壤市民提供的藥品稱為凝聚著偉大人民愛心的“愛的長生不死藥”。 韓國防疫當局認為，朝鮮的新冠相關死亡人數可能比實際死亡人數少。朝方表示，截至16日下午6時，累計發熱人員達148.36萬人，死亡人數達56人。累計致命率為0.004%，低於接種疫苗的韓國（0.13%）。漢陽大學醫學院教授申英全（音）表示：“朝鮮似乎無法正確統計新冠相關死亡者。” 據中國對朝消息靈通人士17日透露，朝鮮國營航空公司高麗航空所屬的3架飛機16日上午抵達中國遼寧省沈陽機場，同壹天下午裝載新冠相關藥品返回朝鮮。

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