BTS在Billboard音樂大獎上勇奪三冠王……連續6年獲獎. May. 17, 2022 07:45. by 林熙允記者 imi@donga.com. 防彈少年團（BTS）在美國Billboard公告牌音樂大獎（BMA）上獲得三冠王，連續6年獲得獎杯。15日（當地時間）在美國內華達州拉斯維加斯米高梅花園劇場（MGM Grand Garden Arena）舉行的今年頒獎典禮上，防彈少年團獲得了“Top Duo/Group（最佳組合）”、“最佳暢銷歌曲藝人（Top Song Sales Artist）”、“最暢銷歌曲（Top Selling Song）”等3個獎項。防彈少年團因准備下個月發行的新專輯等日程問題沒有參加頒獎典禮。雖然成績不及去年的4冠王，但自2017年在該頒獎典禮上獲得“最佳社交藝人（Top Social Artist）”以來，BTS已經連續6年獲獎。 防彈少年團在“最佳組合”門中超過了Silk Sonic和搖滾樂隊Glass Animals等。在“最佳暢銷歌曲藝人”中，BTS與阿黛爾、艾德•希蘭等展開了競爭。防彈少年團繼去年的《炸彈》之後，今年又憑借《黃油》連續兩年獲得“最暢銷歌曲”。但是到去年爲止，防彈少年團已連續5年獲獎的“最佳社交藝人”今年部門本身消失了。 今年獲得最多獎項的歌手是受到美國年輕一代熱烈支持的10多歲流行歌手奧利維亞•羅德裏戈。包括“Top New Artists”、“最佳女藝人”在內，她共獲得了7個獎項。當天頒獎典禮的主持人由著名說唱歌手吹牛老爹擔任，Silk Sonic、Travis Scott、Megan Thee Stallion等裝飾了祝賀舞台。在NBC電視競賽節目《美國歌唱大賽》中奪冠的K-POP歌手Alexa暫時出演並發表了奪冠感想。 以Billboard排行榜的成績和唱片銷量爲主要標准確定獲獎者的Billboard公告牌音樂大獎和美國音樂大獎、格萊美獎一起被選爲美國大衆音樂界的三大頒獎典禮。

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