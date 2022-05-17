尹錫悅：“年金-勞動-教育等改革不能再推遲了……需要超越黨派的合作”. May. 17, 2022 07:45. by 張寬錫 jks@donga.com. 韓國總統尹錫悅16日表示，“如果現在不推進年金、勞動、教育的改革，將威脅我們社會的持續可能性”，要求國會開展超越陣營和政派的超黨派合作。 尹錫悅當天在國會通過說明補充預算案主要內容的施政演說表示：“現在我們面臨的國家內外危機和挑戰，如果不完成我們推遲的改革，就很難克服。”他特別提到了為了“可持續福利”的年金改革、為了“創造工作崗位”的勞動改革、為了“符合技術進步水平的教育”的教育改革，並表示：“這已成為不能再推遲的課題。政府和國會應該超越黨派界限進行合作。” 此次施政演說的場合，是要求迅速處理包含新冠疫情損失補償金等內容的59.4萬億韓元補充預算案。但尹錫悅把信息的重點放在了協治上。他在演講中9次提及“危機”，反復強調超越陣營和政派的合作。他還承諾：“真正的自由民主主義就是議會主義，”“對於國政的主要事件，將與議會領導人、議員們緊密討論。”他當天系上共同民主黨的象征色藍色領帶後，在結束演講後還與共同民主黨議員壹壹握手。 尹錫悅還正式表示，將在21日舉行的韓美首腦會談上討論參與印度太平洋經濟框架。印太框架是拜登政府為了牽制中國推進的多邊經濟協議機制。他表示：“將與訪韓的美國總統拜登討論通過印太框架加強全球供應網合作的方案。”

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