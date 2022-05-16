“負債恐龍”公共機關，如果推遲改革，國家財政就會破產. May. 16, 2022 08:07. . 企劃財政部開始討論公共機關減少負債的對策和將部分業務移交給民間的方案、以及因工會反對而停滯不前的職級制工資制度改革等，下半年還將出臺調整公共機關人力結構的方針。有分析認為，在代表性公共企業韓國電力今年赤字最多將達到30萬億韓元的情況下，為擺脫累積的公共企業虧損和低效率現象，拉開了改革的前哨戰。 考慮到過去5年間公共機關的散漫經營和負債暴增、組織臃腫化，改革成為了不能再推遲的課題。去年，每兩家公共機關中就有壹家出現了赤字。全體公共機關的負債也達到583萬億韓元，5年間增加了90萬億韓元。這壹規模與今年政府預算的607萬億韓元大致持平。 特別是今年第壹季度出現7.8萬億韓元赤字的韓國電力，情況非常嚴重。由於上屆政府擴大新再生能源、擺脫核電站的政策，在液化天然氣發電比重提高的情況下，受烏克蘭戰爭等影響，液化天然氣價格暴漲，赤字幅度無法控制。進入今年以來，截止到4月份，韓國電力發行的公司債券規模超過了50萬億韓元。由於從發電子公司購買電力的資金不足，甚至開始進行賒賬交易。 組織臃腫也對經營惡化產生了影響。去年年底350個公共機關的人員也比2017年增加了近10萬名，2017年24.2萬億韓元的公共機關人頭費去年激增到了32.4萬億韓元。雖然組織如此混亂，但韓國電力、韓國水力原子力、發電子公司的社長們去年還獲得了1億韓元左右的獎金。因統計不準確而引起政策混亂的韓國房地產院、新冠疫情下外國人中斷韓國旅遊而毫無成果的韓國觀光公社管理人員也獲得了獎金。這難免會受到“道德風險”的批評。 韓國在經濟合作與發展組織會員國中公共機關的數量和作用最大。公共機關的經營不善，很多都是政府把政策的費用轉嫁給了公共企業。公共機關的債務相當於政府提供了擔保，因此被稱為“隱性國家債務”。它最終需要用稅金來填補，有可能使財政更加惡化。如果不檢查公共機關的虧損情況，消除低效率，加快速度讓經營回到正常軌道，國家財政不久就會破裂。

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