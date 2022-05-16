“苦等了3年”……終于能盡情享受韓流慶典“KCON”了. May. 16, 2022 08:09. by 東京=李相勳 常駐記者 sanghun@donga.com. 15日，在日本東京附近的千葉幕張市。日本4人偶像組合OWV演唱了以“You Can Call Me Artist”開始的防彈少年團（BTS）的《IDOL》後，1萬多名日本觀衆歡呼並揮手致意。他們揮舞著智能手機、扇子、熒光棒等各自准備的應援道具，盡情享受了難得舉行的現場演唱會的氣氛。 世界最大規模的韓流慶典“KCON”自2019年以後時隔3年在日本舉行了線下活動。在14、15日爲期兩天的名爲“KCON 2022 Premiere in Tokyo”的活動中，1.2萬多張1.39萬日元（約13.8萬韓元）的演唱會門票售罄，展示了日本火熱的韓流人氣。活動主辦方CN ENM方面表示：“考慮到新冠病毒肺炎疫情的情況，雖然准備了比以前小規模的活動，但加上附帶活動，共有4萬人以上來到了活動現場。” 乘坐2個多小時的電車來到活動現場的埼玉市市民菊池（18歲）說：“雖然因爲新冠病毒的原因不能去韓國旅行，但我想感受韓國的氛圍。如果解除旅行限制，一定要去韓國觀看自己喜歡的組合Seventeen的演出。” 東京KCON因新冠疫情的出入境限制，沒有韓國明星，只由日本藝術家進行。但是與Mnet簽約，在日本播出的《Produce 101 Japan》中出演的成員組成的INI、OWV、Engine等日本的K-POP風格組合登上舞台，營造出了與韓國演唱會一樣的氛圍。 在演出之前，可以體驗韓國文化的“KCON大會”也聚集了大批韓流粉絲。作爲韓國粉絲俱樂部爲“應援活動”准備的名物，現場設置了在日本也很有名的咖啡餐車。在可以體驗貼紙照片拍攝、韓式妝容等的展區裏，人潮湧動，需要排隊1個小時以上。 本月初在首爾拉開帷幕的KCON將于本月和8月分別在美國東京和加利福尼亞州洛杉矶舉行，並于10月再次在東京舉行。韓國藝人也將大舉參加10月的演出。

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